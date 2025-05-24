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Our Home (18+)

Our Home (18+) 3.02.00

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Версия:
3.02.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
11 896
Скриншоты
Описание

Our Home (18+) - Это провокационный роман для взрослой аудитории, включающий откровенные сцены сексуального содержания, употребления наркотиков и криминала. При этом качественная работа над визуальной составляющей приятно удивит даже самых требовательных любителей категории. Но дело не только в сюжете — наши персонажи динамичны и симпатичны, так что не рассердят своими действиями.


Гго главы состоят из разных историй, и у всех есть уникальные персонажи, которые вам понравятся, от богатых людей до убийц, от монахинь до транс-женщин, которые пытаются скрыть свою истинную личность. У главного героя также есть интересная личность, которой удается удивить своими поворотами.


Информация о модах

v3.02.00
– Рендеров: ~350
– Секретных рендеров: 6
– Мы также обновили старые секретные рендеры — не забудьте их проверить
– Ориентировочное время прохождения/чтения: ~35 минут (учитывается только сюжетный контент)

Для игроков в режиме Free-Roam:
– События проходят на ресепшене торгового центра в пятницу в 13:00 и в университете в субботу в 15:00
– Чтобы добраться до университета, сядьте на автобус у дома напрокат в указанное время

Для игроков в режиме Visual Novel (VN):
– События будут активироваться автоматически, одно за другим

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Скачать Our Home (18+) v3.02.00 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Our Home (18+)


Комментарии (1)
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Like
Like 28 января 2023 17:05
2.2.3 Русский присутствует
+3
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