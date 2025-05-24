Описание

Our Home (18+) - Это провокационный роман для взрослой аудитории, включающий откровенные сцены сексуального содержания, употребления наркотиков и криминала. При этом качественная работа над визуальной составляющей приятно удивит даже самых требовательных любителей категории. Но дело не только в сюжете — наши персонажи динамичны и симпатичны, так что не рассердят своими действиями.





Гго главы состоят из разных историй, и у всех есть уникальные персонажи, которые вам понравятся, от богатых людей до убийц, от монахинь до транс-женщин, которые пытаются скрыть свою истинную личность. У главного героя также есть интересная личность, которой удается удивить своими поворотами.