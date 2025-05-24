Our Home (18+) 3.02.00
Our Home (18+) - Это провокационный роман для взрослой аудитории, включающий откровенные сцены сексуального содержания, употребления наркотиков и криминала. При этом качественная работа над визуальной составляющей приятно удивит даже самых требовательных любителей категории. Но дело не только в сюжете — наши персонажи динамичны и симпатичны, так что не рассердят своими действиями.
Гго главы состоят из разных историй, и у всех есть уникальные персонажи, которые вам понравятся, от богатых людей до убийц, от монахинь до транс-женщин, которые пытаются скрыть свою истинную личность. У главного героя также есть интересная личность, которой удается удивить своими поворотами.
v3.02.00
– Рендеров: ~350
– Секретных рендеров: 6
– Мы также обновили старые секретные рендеры — не забудьте их проверить
– Ориентировочное время прохождения/чтения: ~35 минут (учитывается только сюжетный контент)
Для игроков в режиме Free-Roam:
– События проходят на ресепшене торгового центра в пятницу в 13:00 и в университете в субботу в 15:00
– Чтобы добраться до университета, сядьте на автобус у дома напрокат в указанное время
Для игроков в режиме Visual Novel (VN):
– События будут активироваться автоматически, одно за другим
Скачать Our Home (18+) v3.02.00 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.