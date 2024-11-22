Описание

Kate (18+) - На людей оказывается большое давление, чтобы они были успешными и счастливыми в этом мире. Однако иногда случаются неожиданные вещи, и наши ожидания не всегда оправдываются. Kate - визуальная новелла о современной жизни, в которой игроки помогут главной героине найти свое место в большом городе. Это история о поиске другого образа жизни, но скоро станет ясно, что старые представления о будущем не всегда самые лучшие.





Помогите Кейт найти способы достичь своих целей и завести новых друзей, когда она переезжает из своего родного города в большой город и борется со старыми представлениями о счастливых отношениях. Классическое приключение с отличным посылом.