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Kate (18+)

Kate (18+) S2 v0.8

18
3
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Версия:
S2 v0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 930 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 596
Скриншоты
Описание

Kate (18+) - На людей оказывается большое давление, чтобы они были успешными и счастливыми в этом мире. Однако иногда случаются неожиданные вещи, и наши ожидания не всегда оправдываются. Kate - визуальная новелла о современной жизни, в которой игроки помогут главной героине найти свое место в большом городе. Это история о поиске другого образа жизни, но скоро станет ясно, что старые представления о будущем не всегда самые лучшие.


Помогите Кейт найти способы достичь своих целей и завести новых друзей, когда она переезжает из своего родного города в большой город и борется со старыми представлениями о счастливых отношениях. Классическое приключение с отличным посылом.


Информация о модах

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Скачать Kate (18+) vS2 v0.8 MOD APK

Скачать Kate (18+) 930 Мб Ссылка 2 930 Мб
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Старые версии Kate (18+)
Version 0.5.1 Version TG 0.5.1


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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