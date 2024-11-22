Версия:
S2 v0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 930 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 596
Описание
Kate (18+) - На людей оказывается большое давление, чтобы они были успешными и счастливыми в этом мире. Однако иногда случаются неожиданные вещи, и наши ожидания не всегда оправдываются. Kate - визуальная новелла о современной жизни, в которой игроки помогут главной героине найти свое место в большом городе. Это история о поиске другого образа жизни, но скоро станет ясно, что старые представления о будущем не всегда самые лучшие.
Помогите Кейт найти способы достичь своих целей и завести новых друзей, когда она переезжает из своего родного города в большой город и борется со старыми представлениями о счастливых отношениях. Классическое приключение с отличным посылом.
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