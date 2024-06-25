Dr.Murph (18+) 0.3.27
Версия:
0.3.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 356
Dr.Murph (18+) - Если у вас есть идея для игры, романа или даже рекламной кампании, Dr.Murph поможет вам воплотить ее в жизнь. Это игра о жизни ваших персонажей и их любви друг к другу. Поделитесь своими уникальными идеями, чтобы воплотить их в жизнь, с другими и получите шанс выиграть потрясающие призы.
Выигрывайте удивительные призы, такие как игровые приставки и игры, устройства Google Home или AED, денежные призы и поездки. Покажите нам, насколько креативны ваши идеи и насколько хорошо они будут восприняты другими!
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