Dr.Murph (18+) - Если у вас есть идея для игры, романа или даже рекламной кампании, Dr.Murph поможет вам воплотить ее в жизнь. Это игра о жизни ваших персонажей и их любви друг к другу. Поделитесь своими уникальными идеями, чтобы воплотить их в жизнь, с другими и получите шанс выиграть потрясающие призы.





Выигрывайте удивительные призы, такие как игровые приставки и игры, устройства Google Home или AED, денежные призы и поездки. Покажите нам, насколько креативны ваши идеи и насколько хорошо они будут восприняты другими!