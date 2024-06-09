Plus Size Family Taboo — это визуальный роман, который начинается после окончания летних каникул. Главный герой возвращается к учебе, однако события прошедшего лета значительно изменили его взгляд на жизнь и приоритеты. Игра исследует сложные взаимоотношения и личностный рост персонажа в контексте семейной динамики и социальных ожиданий.





Игрокам предстоит принимать решения, которые влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Сложные выборы и их последствия помогут глубже понять, как прошедшие события повлияли на главного героя и его отношения с окружающими. Игра погружает в размышления о важности самопознания и понимания того, что действительно важно для каждого человека.





Plus Size Family Drama предлагает игрокам уникальный взгляд на преодоление личных и семейных испытаний, подчеркивая важность поддержки и понимания в семейных отношениях. Эта игра предназначена для тех, кто ценит глубокие сюжетные линии и персонажей, сталкивающихся с реальными жизненными вызовами и изменениями.