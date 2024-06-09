android-1.ru / Игры / Эротические игры / Nights of Temptation (18+)
Nights of Temptation (18+)

Nights of Temptation (18+) Final

0
0
Скачать (405 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Final
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 405 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
369

В Nights of Temptation, Джек оказывается в западне, когда дешево купленный дом оборачивается проклятым местом, населенным похотливыми призраками. Его попытки спастись приводят его к Храму Очищения и к Клэр — жрице, чья красота столь же очаровательна, сколько и её загадочные намерения. Сомнительная помощь Клэр оставляет Джека в состоянии неуверенности: спасет ли она его или же углубит его погружение в мир сверхъестественного?


Джеку предстоит пережить пять ночей полных соблазнов и призрачных испытаний. Каждый призрак в этом доме уникален, обладая особым, соблазнительным обаянием, и все они связаны проклятием, которое может быть разрушено только решимостью Джека. По мере того как ночи становятся всё более интенсивными, Джек должен определить, действительно ли Клэр на его стороне, и может ли он доверять её красноречивым обещаниям.


Под влиянием духа Хэллоуина из предыдущей игры "Horror Mansion", "Nights of Temptation" представляет собой захватывающее путешествие, где грани ужаса и желания стираются. Игра совмещает элементы выживания в стиле FNAF с глубокой визуальной новеллой, полной интриг и загадок. Ваши решения определят, поддадитесь ли вы искушению, или же разрушите проклятие и раскроете истинные цели Клэр. Этот уникальный сюжет гарантирует непредсказуемый исход вашего приключения.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Nights of Temptation (18+) Final взлом

Скачать Nights of Temptation (18+) 405 Мб Ссылка 2 405 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Not So Shy (18+)
Not So Shy (18+)
Версия: 0.2
Renewal of Mortals (18+)
Renewal of Mortals (18+)
Версия: Demo
Night Shift (18+)
Night Shift (18+)
Версия: 0.01a
The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+)
The Fox and Devil: Tales of Eleonora (18+)
Версия: Ch .1
Sparkling Duplicity (18+)
Sparkling Duplicity (18+)
Версия: 1.0 Demo
Undercover with Nora (18+)
Undercover with Nora (18+)
Версия: Episode 1
Jessica’s Choices – Origins (18+)
Jessica’s Choices – Origins (18+)
Версия: Demo v2
Kingdom Cum Deliverance (18+)
Kingdom Cum Deliverance (18+)
Версия: 0.1

Отзывы о Nights of Temptation (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив