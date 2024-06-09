В Nights of Temptation, Джек оказывается в западне, когда дешево купленный дом оборачивается проклятым местом, населенным похотливыми призраками. Его попытки спастись приводят его к Храму Очищения и к Клэр — жрице, чья красота столь же очаровательна, сколько и её загадочные намерения. Сомнительная помощь Клэр оставляет Джека в состоянии неуверенности: спасет ли она его или же углубит его погружение в мир сверхъестественного?





Джеку предстоит пережить пять ночей полных соблазнов и призрачных испытаний. Каждый призрак в этом доме уникален, обладая особым, соблазнительным обаянием, и все они связаны проклятием, которое может быть разрушено только решимостью Джека. По мере того как ночи становятся всё более интенсивными, Джек должен определить, действительно ли Клэр на его стороне, и может ли он доверять её красноречивым обещаниям.





Под влиянием духа Хэллоуина из предыдущей игры "Horror Mansion", "Nights of Temptation" представляет собой захватывающее путешествие, где грани ужаса и желания стираются. Игра совмещает элементы выживания в стиле FNAF с глубокой визуальной новеллой, полной интриг и загадок. Ваши решения определят, поддадитесь ли вы искушению, или же разрушите проклятие и раскроете истинные цели Клэр. Этот уникальный сюжет гарантирует непредсказуемый исход вашего приключения.