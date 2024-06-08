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Night Shift (18+)

Night Shift (18+) 0.01a

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.01a
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
0

В Night Shift жизнь двух молодых людей принимает неожиданный поворот, когда они решают погрузиться в преступный мир по личным причинам. Один из них — молодой чернокожий мужчина, только что вышедший на испытательный срок, другой — молодой белый, бросивший колледж. Оба героя сталкиваются с суровой реальностью, вынуждая их искать способы выживания и преуспевания в криминальной среде.


После трагической потери они берут на себя управление стриптиз-клубом, который становится их прикрытием для создания наркоимперии. В процессе становления и развития своего бизнеса, они встречают множество разнообразных и интересных личностей, каждая из которых добавляет свой уникальный штрих в их историю.


Игра "Night Shift" предлагает глубокий и захватывающий сюжет, где каждый выбор и действие героев могут иметь значительные последствия. Ведите их по опасному пути, помогайте принимать трудные решения и наблюдайте, как их жизни переплетаются с криминальным миром, полным интриг и опасностей.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Night Shift (18+) 0.01a взлом

Скачать Night Shift (18+) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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