В Night Shift жизнь двух молодых людей принимает неожиданный поворот, когда они решают погрузиться в преступный мир по личным причинам. Один из них — молодой чернокожий мужчина, только что вышедший на испытательный срок, другой — молодой белый, бросивший колледж. Оба героя сталкиваются с суровой реальностью, вынуждая их искать способы выживания и преуспевания в криминальной среде.





После трагической потери они берут на себя управление стриптиз-клубом, который становится их прикрытием для создания наркоимперии. В процессе становления и развития своего бизнеса, они встречают множество разнообразных и интересных личностей, каждая из которых добавляет свой уникальный штрих в их историю.





Игра "Night Shift" предлагает глубокий и захватывающий сюжет, где каждый выбор и действие героев могут иметь значительные последствия. Ведите их по опасному пути, помогайте принимать трудные решения и наблюдайте, как их жизни переплетаются с криминальным миром, полным интриг и опасностей.