Desire Diamonds: Seductive Saga (18+) 0.0.7
Версия:
0.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
227
Добро пожаловать в игру Desire Diamonds: Seductive Saga! Вас привлекают головоломки и игры в стиле «три в ряд»? Хотели бы вы получать вознаграждение за прохождение сложных уровней? В «Алмазах Желания: Соблазнительная Сага» это возможно!
Вас ждут 30 уникальных уровней разной сложности и 30 гламурных и сексуальных девушек в стиле аниме. За каждый пройденный уровень вы получите награду! А если вы пройдете уровень безупречно, то сможете скачать картинку с незабываемо горячими красотками в Full HD.
Не откладывайте на завтра, начните играть уже сегодня в захватывающей игре «три в ряд» Desire Diamonds: Seductive Saga! Наслаждайтесь увлекательным геймплеем и собирайте коллекцию потрясающих изображений!
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