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NTR Phone (18+)

NTR Phone (18+) June 24

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Версия:
June 24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
183

NTR Phone - это увлекательная игра, в которой вы сможете общаться с различными типами девушек с помощью специального приложения. Каждое ваше взаимодействие и выбор будут влиять на развитие сюжета и приводить к множеству различных концовок.


В NTR Phone вас ждет множество интригующих сценариев, от романтических до драматичных. Вы сможете испытать не только классические концовки, но и уникальные варианты, такие как NTR (Netorare), NTS (Netori) и другие. Каждая из них предлагает свою историю и неожиданное развитие событий.


Игра предлагает уникальный опыт, позволяя вам погружаться в мир виртуальных отношений и исследовать различные пути развития сюжета. Ваши решения будут иметь значение, и только от вас зависит, какой финал вас ждет.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия 

Скачать NTR Phone (18+) June 24 взлом

Скачать NTR Phone (18+) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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