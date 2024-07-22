NTR Phone - это увлекательная игра, в которой вы сможете общаться с различными типами девушек с помощью специального приложения. Каждое ваше взаимодействие и выбор будут влиять на развитие сюжета и приводить к множеству различных концовок.





В NTR Phone вас ждет множество интригующих сценариев, от романтических до драматичных. Вы сможете испытать не только классические концовки, но и уникальные варианты, такие как NTR (Netorare), NTS (Netori) и другие. Каждая из них предлагает свою историю и неожиданное развитие событий.





Игра предлагает уникальный опыт, позволяя вам погружаться в мир виртуальных отношений и исследовать различные пути развития сюжета. Ваши решения будут иметь значение, и только от вас зависит, какой финал вас ждет.