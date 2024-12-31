Date with Rae - это захватывающая визуальная новелла, которая предлагает игрокам уникальный опыт встречи с различными персонажами и принятия решений, которые будут влиять на ход сюжета. В игре вас ждут красивые девушки и увлекательные перипетии, а каждое ваше решение будет иметь значение для развития сюжета и отношений с персонажами.





Вы окажетесь в захватывающем мире виртуальных свиданий, где ваши поступки и выборы будут определять, как развиваются отношения с персонажами, включая загадочную и привлекательную Рей. Визуальная новелла предлагает множество различных концовок и возможностей для исследования, позволяя вам прожить разные сценарии и увидеть, к чему приведут ваши действия.