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8 Days with the Diva (18+)

8 Days with the Diva (18+) 1.1.0

5
3
Скачать (959 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.1.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 959 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
10 965

8 Days with the Diva (18+) - Добро пожаловать в захватывающий мир интриг и опасности в игре "Talon's Claw: Operation D.Va". Вам предстоит взять на себя роль Снейка Симена, молодого оперативника, который был выбран для выполнения важной миссии организации "Коготь". Ваша цель - обучить и превратить знаменитую D.Va в актив Talon, используя все доступные средства.


Вам будет предоставлено всего восемь дней, чтобы подготовить D.Va к новой роли. Ваше красноречие, тактическое мышление и умение управлять ситуацией будут определять успех операции. Вы должны применить все свои навыки и ресурсы, чтобы победить противников и превратить D.Va в смертоносного агента Talon.


Однако вы не будете одиноки в этой опасной миссии. Различные элитные агенты "Когтя" будут стоять на вашем пути, готовые сделать все возможное, чтобы помешать вам достичь своей цели. Вам придется принимать стратегические решения, планировать свои ходы и использовать ресурсы тактически, чтобы обойти противников и завершить миссию успешно.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать 8 Days with the Diva (18+) 1.1.0 взлом

Скачать 8 Days with the Diva (18+) 959 Мб Ссылка 2 959 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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