Jason, Coming of Age (18+) - В этой захватывающей игре вы воплотите роль 25-летнего Джейсона, молодого человека, только начинающего свою жизнь. Вместе со своими давними друзьями вы отправитесь в опасное приключение, которое изменит его судьбу.





История разворачивается летом 2021 года, важный период для Джейсона, когда он переезжает в свою первую собственную квартиру и начинает свою карьеру в местной газете в качестве компьютерного техника. В то время как он стремится преуспеть в новой работе, младшая сестра его друга проявляет к нему неожиданный интерес. Что ждет Джейсона в этой неожиданной связи? И что за таинственное магнетическое притяжение к дамам, которые появляются в его жизни? Все эти вопросы вращаются вокруг Джейсона и его секретов.





Погрузитесь в игру и раскройте тайны Джейсона, исследуя его приключения, встречая различных персонажей и принимая решения, которые повлияют на развитие сюжета. Будьте готовы к неожиданным поворотам событий, романтическим отношениям и захватывающей истории, которая заставит вас оставаться на краю своего кресла и хотеть больше. Вам предстоит стать частью этого захватывающего действия и раскрыть все секреты, которые скрывает Джейсон.