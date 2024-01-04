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Jason, Coming of Age (18+)

Jason, Coming of Age (18+) 0.9.2

9
1
Скачать (1.6 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.9.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
7 043

Jason, Coming of Age (18+) - В этой захватывающей игре вы воплотите роль 25-летнего Джейсона, молодого человека, только начинающего свою жизнь. Вместе со своими давними друзьями вы отправитесь в опасное приключение, которое изменит его судьбу.


История разворачивается летом 2021 года, важный период для Джейсона, когда он переезжает в свою первую собственную квартиру и начинает свою карьеру в местной газете в качестве компьютерного техника. В то время как он стремится преуспеть в новой работе, младшая сестра его друга проявляет к нему неожиданный интерес. Что ждет Джейсона в этой неожиданной связи? И что за таинственное магнетическое притяжение к дамам, которые появляются в его жизни? Все эти вопросы вращаются вокруг Джейсона и его секретов.


Погрузитесь в игру и раскройте тайны Джейсона, исследуя его приключения, встречая различных персонажей и принимая решения, которые повлияют на развитие сюжета. Будьте готовы к неожиданным поворотам событий, романтическим отношениям и захватывающей истории, которая заставит вас оставаться на краю своего кресла и хотеть больше. Вам предстоит стать частью этого захватывающего действия и раскрыть все секреты, которые скрывает Джейсон.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Jason, Coming of Age (18+) 0.9.2 взлом

Скачать Jason, Coming of Age (18+)
1.6 Гб
Ссылка 2
1.6 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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