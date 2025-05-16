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Business of Loving (18+)

Business of Loving (18+) 0.15

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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:00
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 640
Скриншоты
Описание

"Business of Loving" - это интерактивный визуальный роман, в котором игрок воплотится в роли молодого человека, начинающего свою карьеру в крупной компании. Главный герой мечтает достичь вершин успеха, но понимает, что это возможно лишь через применение нечестных методов и стратегий. Игроку предстоит помочь герою использовать различные возможности, которые появляются на его пути, и при этом оставаться незаметным. От его умения умело манипулировать ситуациями зависит сохранение его интриг и отношений, которые могут рухнуть под давлением внешних проблем.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Business of Loving (18+) v0.15 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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