Описание

"Business of Loving" - это интерактивный визуальный роман, в котором игрок воплотится в роли молодого человека, начинающего свою карьеру в крупной компании. Главный герой мечтает достичь вершин успеха, но понимает, что это возможно лишь через применение нечестных методов и стратегий. Игроку предстоит помочь герою использовать различные возможности, которые появляются на его пути, и при этом оставаться незаметным. От его умения умело манипулировать ситуациями зависит сохранение его интриг и отношений, которые могут рухнуть под давлением внешних проблем.