Business of Loving (18+) 0.15
"Business of Loving" - это интерактивный визуальный роман, в котором игрок воплотится в роли молодого человека, начинающего свою карьеру в крупной компании. Главный герой мечтает достичь вершин успеха, но понимает, что это возможно лишь через применение нечестных методов и стратегий. Игроку предстоит помочь герою использовать различные возможности, которые появляются на его пути, и при этом оставаться незаметным. От его умения умело манипулировать ситуациями зависит сохранение его интриг и отношений, которые могут рухнуть под давлением внешних проблем.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.