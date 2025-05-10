Somewhere I Belong (18+) 0.2.9.4
Somewhere I Belong — интерактивный визуальный роман в сеттинге зомби-апокалипсиса с разными концовками на выбор. Вы берете на себя роль Джека, молодого человека, который отдыхал в другой стране, когда на Земле началась полномасштабная война, и оказался в маленьком городке, избежавшем заражения. Ему удается эвакуироваться в один из охраняемых лагерей, где он сталкивается лицом к лицу с мрачными реалиями бесконечного круговорота природы. Но похоже, что он не единственный, кому удалось сбежать. Выживших мало, голод убивает всех, а ресурсов мало.
Сезон 1 – v0.2.9.4
Более 3000 рендеров. Несколько качественных анимаций.
Красочные боевые сцены.
Завершение сезона (бета-версия). (Надеюсь, вам понравится.)
Игра переименована в Survivor Strain: Season 1.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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