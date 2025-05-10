android-1.ru / Игры / Эротические игры / Somewhere I Belong (18+)
Somewhere I Belong (18+)

Somewhere I Belong (18+) 0.2.9.4

6
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2.9.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 709
Скриншоты
Описание

Somewhere I Belong — интерактивный визуальный роман в сеттинге зомби-апокалипсиса с разными концовками на выбор. Вы берете на себя роль Джека, молодого человека, который отдыхал в другой стране, когда на Земле началась полномасштабная война, и оказался в маленьком городке, избежавшем заражения. Ему удается эвакуироваться в один из охраняемых лагерей, где он сталкивается лицом к лицу с мрачными реалиями бесконечного круговорота природы. Но похоже, что он не единственный, кому удалось сбежать. Выживших мало, голод убивает всех, а ресурсов мало.


Информация о модах

Сезон 1 – v0.2.9.4
Более 3000 рендеров. Несколько качественных анимаций.
Красочные боевые сцены.
Завершение сезона (бета-версия). (Надеюсь, вам понравится.)
Игра переименована в Survivor Strain: Season 1.

Показать полностью

Скачать Somewhere I Belong (18+) v0.2.9.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Somewhere I Belong (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Our Home (18+)
Our Home (18+)
Version: 2.20.0
Perfect Housewife (18+)
Perfect Housewife (18+)
Version: 2411
Lara Croft and the Lost City (18+)
Lara Croft and the Lost City (18+)
Version: 0.4.7
Nephilim (18+)
Nephilim (18+)
Version: 0.5.4
Family Diary (18+)
Family Diary (18+)
Version: Ch. 2
Unnatural Instinct (18+)
Unnatural Instinct (18+)
Version: 0.8
Now and Then (18+)
Now and Then (18+)
Version: 1.00.0
Town of Magic (18+)
Town of Magic (18+)
Version: 0.71

Отзывы о Somewhere I Belong (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив