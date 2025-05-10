Описание

Somewhere I Belong — интерактивный визуальный роман в сеттинге зомби-апокалипсиса с разными концовками на выбор. Вы берете на себя роль Джека, молодого человека, который отдыхал в другой стране, когда на Земле началась полномасштабная война, и оказался в маленьком городке, избежавшем заражения. Ему удается эвакуироваться в один из охраняемых лагерей, где он сталкивается лицом к лицу с мрачными реалиями бесконечного круговорота природы. Но похоже, что он не единственный, кому удалось сбежать. Выживших мало, голод убивает всех, а ресурсов мало.