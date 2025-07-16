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Dragon of Calon Valley (18+)

Dragon of Calon Valley (18+) v0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 170
Описание

В Dragon of Calon Valley вы начинаете новую жизнь в старинном городе своих бабушки и дедушки. Получив их дом и найдя работу, вы думаете, что ничего не может пойти не так. Однако уже в первые дни вы сталкиваетесь с мучительными головными болями, покушением на вашу жизнь и странным поведением ожерелья, которое вы носите с детства.


Вам предстоит разгадать тайну покушения, защитить близких и узнать, что скрывают очаровательные женщины, которых вы встречаете на своём пути. Они явно не так просты, как кажутся. Сочетание напряжённого сюжета, неожиданных поворотов и интригующих отношений делает Dragon of Calon Valley уникальным приключением, от которого невозможно оторваться. Вы готовы узнать, что скрывается за кулисами спокойной жизни этого города?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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