Описание

В Dragon of Calon Valley вы начинаете новую жизнь в старинном городе своих бабушки и дедушки. Получив их дом и найдя работу, вы думаете, что ничего не может пойти не так. Однако уже в первые дни вы сталкиваетесь с мучительными головными болями, покушением на вашу жизнь и странным поведением ожерелья, которое вы носите с детства.





Вам предстоит разгадать тайну покушения, защитить близких и узнать, что скрывают очаровательные женщины, которых вы встречаете на своём пути. Они явно не так просты, как кажутся. Сочетание напряжённого сюжета, неожиданных поворотов и интригующих отношений делает Dragon of Calon Valley уникальным приключением, от которого невозможно оторваться. Вы готовы узнать, что скрывается за кулисами спокойной жизни этого города?