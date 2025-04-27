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Demon Seed (18+)

Demon Seed (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 507 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 066
Скриншоты
Описание

Demon Seed — это визуальный роман с линейным сюжетом, в котором вы управляете молодым человеком, чья обычная жизнь внезапно меняется. На первый взгляд всё кажется обыденным, если не считать вашей удивительной способности заводить связи с женщинами. Однако постепенно вокруг вас начинают происходить всё более странные и необъяснимые события.


Исследуйте мрачный и загадочный мир, раскрывайте скрытые тайны и попытайтесь понять, почему ваша жизнь принимает неожиданный оборот. Demon Seed предлагает глубокую историю с тёмными оттенками, которая держит в напряжении до самого конца. Готовы ли вы столкнуться с правдой? Начните своё путешествие уже сегодня!


Информация о модах

v0.5.12-Full

🔥 Контент: – Финальная хентай-сцена основной истории Рин
– Вторая половина длинной сцены с Кендо, Рин и Каору
– Продолжение маршрута Арато
– Новая хентай-сцена между Арато и Мэри (Сатоши рядом)
– Сюжетная сцена с Арато, Мэри и Сатоши

📜 Как открыть новый контент Арато: Перейдите в игру с бутылочкой, выберите "NEXT STAGE" в правом верхнем углу и просто получите 3 очка, играя за Арато.

🖼️ Графика и анимации: – 130+ новых CG/рендеров (с вариациями)
– 65+ новых анимаций/видео (с вариациями)

📝 Текст: – 20 000+ слов диалогов и повествования

📚 Галерея: – Добавлено 2 новых сцены

🏋️ Система: – Максимальный уровень мужественности увеличен до 79

🐛 Исправления: – Исправлен баг с бесконечным набором мужественности через сцену с маханием мечом
– Теперь можно сразу перейти к "NEXT STAGE" в игре с бутылочкой
– Сцена с тройничком между Кендо, Нацуки и Ханако больше не даёт очки мужественности. Их автоматически уберут после прохождения новой сцены Рин
– Исправлены баги и опечатки

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Скачать Demon Seed (18+) 507 Мб Ссылка 2 507 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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