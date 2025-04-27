Demon Seed (18+) 0.2
Demon Seed — это визуальный роман с линейным сюжетом, в котором вы управляете молодым человеком, чья обычная жизнь внезапно меняется. На первый взгляд всё кажется обыденным, если не считать вашей удивительной способности заводить связи с женщинами. Однако постепенно вокруг вас начинают происходить всё более странные и необъяснимые события.
Исследуйте мрачный и загадочный мир, раскрывайте скрытые тайны и попытайтесь понять, почему ваша жизнь принимает неожиданный оборот. Demon Seed предлагает глубокую историю с тёмными оттенками, которая держит в напряжении до самого конца. Готовы ли вы столкнуться с правдой? Начните своё путешествие уже сегодня!
v0.5.12-Full
🔥 Контент: – Финальная хентай-сцена основной истории Рин
– Вторая половина длинной сцены с Кендо, Рин и Каору
– Продолжение маршрута Арато
– Новая хентай-сцена между Арато и Мэри (Сатоши рядом)
– Сюжетная сцена с Арато, Мэри и Сатоши
📜 Как открыть новый контент Арато: Перейдите в игру с бутылочкой, выберите "NEXT STAGE" в правом верхнем углу и просто получите 3 очка, играя за Арато.
🖼️ Графика и анимации: – 130+ новых CG/рендеров (с вариациями)
– 65+ новых анимаций/видео (с вариациями)
📝 Текст: – 20 000+ слов диалогов и повествования
📚 Галерея: – Добавлено 2 новых сцены
🏋️ Система: – Максимальный уровень мужественности увеличен до 79
🐛 Исправления: – Исправлен баг с бесконечным набором мужественности через сцену с маханием мечом
– Теперь можно сразу перейти к "NEXT STAGE" в игре с бутылочкой
– Сцена с тройничком между Кендо, Нацуки и Ханако больше не даёт очки мужественности. Их автоматически уберут после прохождения новой сцены Рин
– Исправлены баги и опечатки
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.