Описание

Demon Seed — это визуальный роман с линейным сюжетом, в котором вы управляете молодым человеком, чья обычная жизнь внезапно меняется. На первый взгляд всё кажется обыденным, если не считать вашей удивительной способности заводить связи с женщинами. Однако постепенно вокруг вас начинают происходить всё более странные и необъяснимые события.





Исследуйте мрачный и загадочный мир, раскрывайте скрытые тайны и попытайтесь понять, почему ваша жизнь принимает неожиданный оборот. Demon Seed предлагает глубокую историю с тёмными оттенками, которая держит в напряжении до самого конца. Готовы ли вы столкнуться с правдой? Начните своё путешествие уже сегодня!