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Heroes of Celtica (18+)

Heroes of Celtica (18+) 0.3.0

Легенды, мифы и судьбоносный выбор в новом мире
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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 614 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
785
Скриншоты
Описание

Heroes of Celtica (18+) — это визуальный роман с богатым сюжетом, насыщенным откровенным контентом и элементами мифологии нескольких народов. Игроков ждёт увлекательное путешествие в уникальный мир, где герой, некогда великий воин, погибает и перерождается в новом теле. Его боевые навыки вновь находят применение, но перед ним открывается выбор: продолжить свой путь воителя или попробовать изменить свою судьбу.


Сюжет Heroes of Celtica (18+) впечатляет глубиной проработки и увлекательными приключениями. Вас ждут напряжённые решения, мифические персонажи и неожиданные повороты. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между захватывающим повествованием и взрослым контентом. Сможете ли вы определить новую судьбу героя? Погрузитесь в этот мир и узнайте!


Информация о модах

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Скачать Heroes of Celtica (18+) v0.3.0 MOD APK

Скачать Heroes of Celtica (18+) 614 Мб Ссылка 2 614 Мб
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Старые версии Heroes of Celtica (18+)
Version 0.1.1 Version 0.1.3 Version 0.2.1 Version TG 0.2.1 Version TG 0.1.3 Version TG 0.1.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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