Описание

Vox Gremory — это пародийный визуальный роман по мотивам High School DxD, который переосмысливает оригинальную серию, добавляя новые события и раскрывая персонажей с неожиданной стороны. В роли Иссея вам предстоит исследовать знакомую историю, дополненную специально написанными сценариями, и собрать собственный гарем.





Сосредоточившись на хентай-контенте и расширении вселенной, Vox Gremory предлагает взрослым игрокам уникальный взгляд на любимую серию. Развивайте отношения с персонажами, исследуйте новые сюжетные линии и наслаждайтесь неожиданными поворотами в этой пикантной адаптации. Сможете ли вы собрать идеальный гарем и покорить сердца всех героинь? Узнайте сами!