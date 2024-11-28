Версия:
R12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 499
Описание
Vox Gremory — это пародийный визуальный роман по мотивам High School DxD, который переосмысливает оригинальную серию, добавляя новые события и раскрывая персонажей с неожиданной стороны. В роли Иссея вам предстоит исследовать знакомую историю, дополненную специально написанными сценариями, и собрать собственный гарем.
Сосредоточившись на хентай-контенте и расширении вселенной, Vox Gremory предлагает взрослым игрокам уникальный взгляд на любимую серию. Развивайте отношения с персонажами, исследуйте новые сюжетные линии и наслаждайтесь неожиданными поворотами в этой пикантной адаптации. Сможете ли вы собрать идеальный гарем и покорить сердца всех героинь? Узнайте сами!
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