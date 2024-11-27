Описание

В Stranded молодой человек, переживающий тяжёлый период в жизни, оказывается спасён загадочной группой, живущей в изоляции среди гор. Сначала их уединённый образ жизни кажется спасением, но вскоре он сталкивается с мрачными тайнами, которые скрывают его спасители. Найденная древняя сила становится ключом к разгадке событий, но с каждым шагом напряжение растёт, заставляя героя сомневаться в их мотивах и своей роли в этой истории.





Погрузитесь в интригующий сюжет Stranded, где каждая деталь имеет значение, а атмосфера таит в себе неизведанные угрозы. Разгадайте древние тайны, исследуйте природу силы и примите решения, которые изменят судьбу героя. Готовы ли вы выяснить истинные намерения группы и найти выход из этой запутанной ситуации? Всё зависит от вас.