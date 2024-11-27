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Stranded (18+)

Stranded (18+) 0.2.0

Загадочные спасители и тайны горного уединения
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 384
Скриншоты
Описание

В Stranded молодой человек, переживающий тяжёлый период в жизни, оказывается спасён загадочной группой, живущей в изоляции среди гор. Сначала их уединённый образ жизни кажется спасением, но вскоре он сталкивается с мрачными тайнами, которые скрывают его спасители. Найденная древняя сила становится ключом к разгадке событий, но с каждым шагом напряжение растёт, заставляя героя сомневаться в их мотивах и своей роли в этой истории.


Погрузитесь в интригующий сюжет Stranded, где каждая деталь имеет значение, а атмосфера таит в себе неизведанные угрозы. Разгадайте древние тайны, исследуйте природу силы и примите решения, которые изменят судьбу героя. Готовы ли вы выяснить истинные намерения группы и найти выход из этой запутанной ситуации? Всё зависит от вас.


Информация о модах

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Скачать Stranded (18+) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб
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Старые версии Stranded (18+)
Version 1.0.0 Version TG 1.0.0


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