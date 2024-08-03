Описание

Harem Idol рассказывает историю молодого человека, чей невероятный шарм и популярность открывают двери к сердцам женщин по всему миру. Обладая харизмой, которая не знает равных, и идеальным образом, он отправляется в путешествие, полное страсти, интриг и захватывающих событий.





Его амбиции выходят далеко за пределы обычных романтических связей. В Harem Idol вы увидите, как он использует свой талант и обаяние, чтобы оставить свой след в этом мире. Это история о славе, отношениях и стремлении к успеху, где каждое решение имеет значение.