Описание

Cinderella’s Glass Collar — это откровенный визуальный роман, где милая и наивная Синди переезжает в большой город, чтобы начать новую жизнь в престижной юридической фирме. Работая под началом загадочного босса Дэниела и его обаятельной помощницы Ады, она оказывается втянута в их тайные и извращённые отношения. Узнав об их секрете, Синди начинает свой путь искушения, исследуя грани своей сексуальности и формируя необычные связи.





Следите за её трансформацией, сталкиваясь с соблазнительными ситуациями и раскрывая её скрытый потенциал. Cinderella’s Glass Collar предлагает глубокую историю, насыщенную интригами, страстью и пикантными моментами, которая подарит взрослым игрокам уникальный опыт. Готовы ли вы погрузиться в этот мир запретных желаний? Узнайте, начав путешествие вместе с Синди!