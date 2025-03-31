Описание

Merging of the Stars (18+) - Игра "Слияние Звезд" начинается событиями, происходящими сразу после окончания предыдущей игры. Ваш отчим, который ненавидит вас, принимает решение, которое заставляет вас покинуть свой дом. После мучительного прощания с семьей, вы отправляетесь в новый и незнакомый город.





По приезде в новый город, вы находите временное пристанище в общежитии колледжа. Однако, через две недели самостоятельной жизни, вы сталкиваетесь с неожиданной проблемой. Из-за того, что вы учитесь на дистанционном обучении, вам отказывают в возможности жить в общежитии. Но вы не сдаетесь и решаете преодолеть это неожиданное препятствие. Вы ищете альтернативные варианты размещения и идете на встречу с новыми людьми и возможностями. В ходе игры вас ожидают различные интересные события, которые будут влиять на вашу историю и отношения с другими персонажами.





Игра "Слияние Звезд" предлагает увлекательный игровой опыт, где вы будете исследовать новый город, вступать во взаимодействие с разными персонажами и принимать решения, которые будут определять вашу судьбу. Будьте готовы к захватывающим приключениям и открытию новых горизонтов в игре.