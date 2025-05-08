MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+) 2025-05-02
Когда доверие подвергается испытанию, каждый выбор имеет последствия
Cuckold Confessions — визуальный роман для взрослой аудитории с фокусом на межличностные отношения, внутренние конфликты и моральный выбор. История сосредоточена на супружеской паре, которая переживает сложный этап в отношениях и сталкивается с соблазнами, влияющими на их близость и доверие.
Игроки исследуют тему совместной жизни, искушений и личных границ, принимая решения, которые повлияют на развитие сюжета и финал. По мере прохождения герои встречают других персонажей, сталкиваются с необычными обстоятельствами, включая элементы мистики, и стараются сохранить свои чувства в нестабильной ситуации.
2025-05-02
Добавлено:
Cuckold Confessions: Henry – версия 0.0.7.1
Скачать MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+) v2025-05-02 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.