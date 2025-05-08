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MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+)

MKP/markpuc: Cuckold Confessions (18+) 2025-05-02

Когда доверие подвергается испытанию, каждый выбор имеет последствия
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Версия:
2025-05-02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 408 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
310
Скриншоты
Описание

Cuckold Confessions — визуальный роман для взрослой аудитории с фокусом на межличностные отношения, внутренние конфликты и моральный выбор. История сосредоточена на супружеской паре, которая переживает сложный этап в отношениях и сталкивается с соблазнами, влияющими на их близость и доверие.


Игроки исследуют тему совместной жизни, искушений и личных границ, принимая решения, которые повлияют на развитие сюжета и финал. По мере прохождения герои встречают других персонажей, сталкиваются с необычными обстоятельствами, включая элементы мистики, и стараются сохранить свои чувства в нестабильной ситуации.


Информация о модах

2025-05-02
Добавлено:
Cuckold Confessions: Henry – версия 0.0.7.1

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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