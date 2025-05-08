Описание

Cuckold Confessions — визуальный роман для взрослой аудитории с фокусом на межличностные отношения, внутренние конфликты и моральный выбор. История сосредоточена на супружеской паре, которая переживает сложный этап в отношениях и сталкивается с соблазнами, влияющими на их близость и доверие.





Игроки исследуют тему совместной жизни, искушений и личных границ, принимая решения, которые повлияют на развитие сюжета и финал. По мере прохождения герои встречают других персонажей, сталкиваются с необычными обстоятельствами, включая элементы мистики, и стараются сохранить свои чувства в нестабильной ситуации.