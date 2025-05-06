Описание

Rika’s Lustful Duty — визуальный роман с элементами интерактивной драмы, в центре которого — история супружеской пары, переживающей непростой этап в отношениях. Главный герой, Наоки, начинает задумываться о своих чувствах и фантазиях, что приводит к откровенным и сложным разговорам с женой. Постепенно бытовая рутина сменяется эмоциональной напряжённостью и поисками новых форм близости.





Игрока ждёт система выборов, влияющая на развитие сюжета и характер взаимоотношений между персонажами. История фокусируется на границах доверия, внутренней трансформации и психологических аспектах в браке. Сценарий предлагает не только откровенные сцены, но и глубокие размышления о природе привязанности. Игра рассчитана на взрослую аудиторию и затрагивает деликатные темы с долей реализма.