Rika’s Lustful Duty (18+) 0.02
Психологическая драма о браке, желаниях и границах близости
Rika’s Lustful Duty — визуальный роман с элементами интерактивной драмы, в центре которого — история супружеской пары, переживающей непростой этап в отношениях. Главный герой, Наоки, начинает задумываться о своих чувствах и фантазиях, что приводит к откровенным и сложным разговорам с женой. Постепенно бытовая рутина сменяется эмоциональной напряжённостью и поисками новых форм близости.
Игрока ждёт система выборов, влияющая на развитие сюжета и характер взаимоотношений между персонажами. История фокусируется на границах доверия, внутренней трансформации и психологических аспектах в браке. Сценарий предлагает не только откровенные сцены, но и глубокие размышления о природе привязанности. Игра рассчитана на взрослую аудиторию и затрагивает деликатные темы с долей реализма.
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