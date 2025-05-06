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Rika’s Lustful Duty (18+)

Rika’s Lustful Duty (18+) 0.02

Психологическая драма о браке, желаниях и границах близости
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 437 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Rika’s Lustful Duty — визуальный роман с элементами интерактивной драмы, в центре которого — история супружеской пары, переживающей непростой этап в отношениях. Главный герой, Наоки, начинает задумываться о своих чувствах и фантазиях, что приводит к откровенным и сложным разговорам с женой. Постепенно бытовая рутина сменяется эмоциональной напряжённостью и поисками новых форм близости.


Игрока ждёт система выборов, влияющая на развитие сюжета и характер взаимоотношений между персонажами. История фокусируется на границах доверия, внутренней трансформации и психологических аспектах в браке. Сценарий предлагает не только откровенные сцены, но и глубокие размышления о природе привязанности. Игра рассчитана на взрослую аудиторию и затрагивает деликатные темы с долей реализма.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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