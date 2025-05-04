Описание

Frosty Princess — это расслабляющая аркада, где ты шаг за шагом освобождаешь прекрасную принцессу из ледяного плена. На каждом уровне ты очищаешь её образ от снега, раскрывая детали наряда и получая драгоценные камни в награду. Прогресс плавный и интуитивный: хочешь — играешь, хочешь — пропускаешь уровень одной кнопкой и просто наслаждаешься визуалом.





60 уникальных уровней, красивая анимация, средневековая музыка и атмосферная графика создают настроение спокойного сказочного спасения. Подходит как для расслабления на пять минут, так и для полного прохождения за вечер. Если тебе по душе лёгкие головоломки и медитативный стиль, попробуй эту игру — беловолосая принцесса ждёт, когда ты растопишь её лёд.