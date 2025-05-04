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Frosty Princess (18+)

Frosty Princess (18+) 1.0

Спаси принцессу изо льда и открой все 60 уровней красоты
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Frosty Princess — это расслабляющая аркада, где ты шаг за шагом освобождаешь прекрасную принцессу из ледяного плена. На каждом уровне ты очищаешь её образ от снега, раскрывая детали наряда и получая драгоценные камни в награду. Прогресс плавный и интуитивный: хочешь — играешь, хочешь — пропускаешь уровень одной кнопкой и просто наслаждаешься визуалом.


60 уникальных уровней, красивая анимация, средневековая музыка и атмосферная графика создают настроение спокойного сказочного спасения. Подходит как для расслабления на пять минут, так и для полного прохождения за вечер. Если тебе по душе лёгкие головоломки и медитативный стиль, попробуй эту игру — беловолосая принцесса ждёт, когда ты растопишь её лёд.


Информация о модах
  • Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)
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Скачать Frosty Princess (18+) v1.0 MOD APK

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Скачать Frosty Princess (18+) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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