Frosty Princess (18+) 1.0
Спаси принцессу изо льда и открой все 60 уровней красоты
Frosty Princess — это расслабляющая аркада, где ты шаг за шагом освобождаешь прекрасную принцессу из ледяного плена. На каждом уровне ты очищаешь её образ от снега, раскрывая детали наряда и получая драгоценные камни в награду. Прогресс плавный и интуитивный: хочешь — играешь, хочешь — пропускаешь уровень одной кнопкой и просто наслаждаешься визуалом.
60 уникальных уровней, красивая анимация, средневековая музыка и атмосферная графика создают настроение спокойного сказочного спасения. Подходит как для расслабления на пять минут, так и для полного прохождения за вечер. Если тебе по душе лёгкие головоломки и медитативный стиль, попробуй эту игру — беловолосая принцесса ждёт, когда ты растопишь её лёд.
- Рулетка дает многократное вознаграждение (нужно больше драгоценных камней, чем 0)
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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