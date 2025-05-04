Описание

CuQooTalk — это необычный визуальный роман с элементами симулятора мессенджера, где ты управляешь историей через экран телефона главного героя. Минджэ уезжает по студенческому обмену в США всего на пару недель, но за это время его дом превращается в арену странных и пугающих событий. Через чаты, звонки и уведомления ты наблюдаешь, как таинственный гость Малик начинает проникать в жизнь семьи Минджэ — и всё выходит из-под контроля.





Игровой процесс построен вокруг общения: ты читаешь и отвечаешь на сообщения, прослушиваешь голосовые, реагируешь на фото и постепенно складываешь мозаику происходящего. Атмосфера становится всё напряжённее, а действия — всё опаснее. Твоя задача — распутать, кто на самом деле управляет ситуацией. Успеешь ли ты вмешаться до того, как всё пойдёт по наклонной? Попробуй — но помни: ты лишь наблюдатель… или нет?