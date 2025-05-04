CuQooTalk (18+) 0.1
Две недели в аду — и весь мир в телефоне
CuQooTalk — это необычный визуальный роман с элементами симулятора мессенджера, где ты управляешь историей через экран телефона главного героя. Минджэ уезжает по студенческому обмену в США всего на пару недель, но за это время его дом превращается в арену странных и пугающих событий. Через чаты, звонки и уведомления ты наблюдаешь, как таинственный гость Малик начинает проникать в жизнь семьи Минджэ — и всё выходит из-под контроля.
Игровой процесс построен вокруг общения: ты читаешь и отвечаешь на сообщения, прослушиваешь голосовые, реагируешь на фото и постепенно складываешь мозаику происходящего. Атмосфера становится всё напряжённее, а действия — всё опаснее. Твоя задача — распутать, кто на самом деле управляет ситуацией. Успеешь ли ты вмешаться до того, как всё пойдёт по наклонной? Попробуй — но помни: ты лишь наблюдатель… или нет?
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Скачать CuQooTalk (18+) v0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.