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Lust Storm (18+)

Lust Storm (18+) Ep.2 a1.0.3

Попади в центр драмы, где каждая эмоция имеет значение
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Версия:
Ep.2 a1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 09:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 377 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Lust Storm — это визуальный роман с элементами выбора, в котором сюжет развивается вокруг двух подруг, потерявшихся в глуши из-за внезапной бури. Они находят приют в уединённом лесном домике, где сталкиваются с молодым студентом, решившим провести выходные в одиночестве. Атмосфера замкнутости, тайны и нарастающего напряжения задаёт тон истории, где каждое решение влияет на развитие отношений и финал истории.


Исследуй эмоциональные сцены, развивай диалоги, формируй доверие между героями и наблюдай, как тонкая грань между дружбой и чем-то большим может изменить всё. Проработанные персонажи, разветвлённый сценарий и внимание к деталям делают этот роман интересным выбором для поклонников неспешных, повествовательных игр.


Информация о модах

Эпизод 2 – va1.0.3
Этот релиз включает новые сцены, улучшенную визуализацию и небольшие, но важные улучшения удобства, основанные на ваших отзывах.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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