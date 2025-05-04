Описание

Lust Storm — это визуальный роман с элементами выбора, в котором сюжет развивается вокруг двух подруг, потерявшихся в глуши из-за внезапной бури. Они находят приют в уединённом лесном домике, где сталкиваются с молодым студентом, решившим провести выходные в одиночестве. Атмосфера замкнутости, тайны и нарастающего напряжения задаёт тон истории, где каждое решение влияет на развитие отношений и финал истории.





Исследуй эмоциональные сцены, развивай диалоги, формируй доверие между героями и наблюдай, как тонкая грань между дружбой и чем-то большим может изменить всё. Проработанные персонажи, разветвлённый сценарий и внимание к деталям делают этот роман интересным выбором для поклонников неспешных, повествовательных игр.