Sin Heels — это захватывающая история в жанре визуального романа, которая разворачивается в мире высокой моды. Главные герои, Марк Сар и Марайя Шар, управляют одним из самых влиятельных модных домов. Они стремятся к созданию семьи, но из-за строгих законодательных ограничений не могут усыновить ребенка. Вместо этого пара решает купить детский дом, что приводит их к встрече с четырьмя девочками, которые вскоре становятся новыми лицами их рекламных кампаний.





Сюжет усложняется, когда выясняется, что одна из девочек, Эвелин, вступает в секретные отношения с Марком, что значительно поднимает ее статус в индустрии моды. Однако их тайна не остается скрытой — Марайя узнает об их связи, что вызывает ряд конфликтов и испытаний для всех участников. Эти отношения ставят под угрозу не только личное счастье персонажей, но и будущее их модного бизнеса.





"Sin Heels" исследует сложные темы семейных связей, любви, предательства и моральных дилемм в беспощадном мире моды. Игрокам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход сюжета, открывая перед ними множество возможных концовок. Эта игра предлагает уникальный взгляд на трудности и красоту человеческих отношений, увлекая своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.