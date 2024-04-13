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Sin Heels (18+)

Sin Heels (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 099

Sin Heels — это захватывающая история в жанре визуального романа, которая разворачивается в мире высокой моды. Главные герои, Марк Сар и Марайя Шар, управляют одним из самых влиятельных модных домов. Они стремятся к созданию семьи, но из-за строгих законодательных ограничений не могут усыновить ребенка. Вместо этого пара решает купить детский дом, что приводит их к встрече с четырьмя девочками, которые вскоре становятся новыми лицами их рекламных кампаний.


Сюжет усложняется, когда выясняется, что одна из девочек, Эвелин, вступает в секретные отношения с Марком, что значительно поднимает ее статус в индустрии моды. Однако их тайна не остается скрытой — Марайя узнает об их связи, что вызывает ряд конфликтов и испытаний для всех участников. Эти отношения ставят под угрозу не только личное счастье персонажей, но и будущее их модного бизнеса.


"Sin Heels" исследует сложные темы семейных связей, любви, предательства и моральных дилемм в беспощадном мире моды. Игрокам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход сюжета, открывая перед ними множество возможных концовок. Эта игра предлагает уникальный взгляд на трудности и красоту человеческих отношений, увлекая своей глубиной и эмоциональной насыщенностью.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Sin Heels (18+) 0.4 взлом

Скачать Sin Heels (18+) 750 Мб Ссылка 2 750 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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