Описание

Something Unlimited: Gotham — это визуальный роман с элементами стратегии и интриг, где ты играешь за харизматичного антагониста, мечтающего устранить супергероев не силой, а хитростью и влиянием. После неудачи с глобальным планом из-за нехватки ресурсов, он разрабатывает запасной вариант — организацию, приносящую прибыль и позволяющую постепенно подминать под себя мир, действуя в тени.





Теперь он перебирается в Готэм — город с множеством новых возможностей и героинь, стоящих на его пути. Тебе предстоит строить связи, завоёвывать доверие, расширять свою сеть и решать, кто будет союзником, а кто — пешкой. Сюжет развивается через выборы, открывающиеся сцены и разветвлённые диалоги, где каждый шаг приближает тебя к полной власти... или провалу.