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Something Unlimited Gotham (18+)

Something Unlimited Gotham (18+) 0.51

Теневая империя растёт — новый город, новые цели, новые союзники
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Версия:
0.51
Требования:
Android 5ж.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Something Unlimited: Gotham — это визуальный роман с элементами стратегии и интриг, где ты играешь за харизматичного антагониста, мечтающего устранить супергероев не силой, а хитростью и влиянием. После неудачи с глобальным планом из-за нехватки ресурсов, он разрабатывает запасной вариант — организацию, приносящую прибыль и позволяющую постепенно подминать под себя мир, действуя в тени.


Теперь он перебирается в Готэм — город с множеством новых возможностей и героинь, стоящих на его пути. Тебе предстоит строить связи, завоёвывать доверие, расширять свою сеть и решать, кто будет союзником, а кто — пешкой. Сюжет развивается через выборы, открывающиеся сцены и разветвлённые диалоги, где каждый шаг приближает тебя к полной власти... или провалу.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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