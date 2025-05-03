Something Unlimited Gotham (18+) 0.51
Теневая империя растёт — новый город, новые цели, новые союзники
Something Unlimited: Gotham — это визуальный роман с элементами стратегии и интриг, где ты играешь за харизматичного антагониста, мечтающего устранить супергероев не силой, а хитростью и влиянием. После неудачи с глобальным планом из-за нехватки ресурсов, он разрабатывает запасной вариант — организацию, приносящую прибыль и позволяющую постепенно подминать под себя мир, действуя в тени.
Теперь он перебирается в Готэм — город с множеством новых возможностей и героинь, стоящих на его пути. Тебе предстоит строить связи, завоёвывать доверие, расширять свою сеть и решать, кто будет союзником, а кто — пешкой. Сюжет развивается через выборы, открывающиеся сцены и разветвлённые диалоги, где каждый шаг приближает тебя к полной власти... или провалу.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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