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Invisible Desires (18+)

Invisible Desires (18+) 0.1

Что, если одна способность раскрывает больше, чем ты ожидал?
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
343
Скриншоты
Описание

Invisible Desires — это визуальный роман с элементами мистики, где главный герой внезапно получает силу становиться невидимым. Но вместо облегчения, она приносит новые моральные дилеммы, скрытые мотивы окружающих и массу неожиданных ситуаций. Мир, который казался обычным, начинает раскрываться с другой стороны — полной недосказанностей, тайн и личных конфликтов.


Ты сам решаешь, как использовать свою способность: наблюдать, вмешиваться или оставаться в стороне. История исследует темы ответственности, границ и выбора, предлагая насыщенный сюжет с вариативностью и множеством решений. Подходит для взрослых игроков, ищущих интригу, драму и нестандартную механику в повествовании.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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