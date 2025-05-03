Описание

Invisible Desires — это визуальный роман с элементами мистики, где главный герой внезапно получает силу становиться невидимым. Но вместо облегчения, она приносит новые моральные дилеммы, скрытые мотивы окружающих и массу неожиданных ситуаций. Мир, который казался обычным, начинает раскрываться с другой стороны — полной недосказанностей, тайн и личных конфликтов.





Ты сам решаешь, как использовать свою способность: наблюдать, вмешиваться или оставаться в стороне. История исследует темы ответственности, границ и выбора, предлагая насыщенный сюжет с вариативностью и множеством решений. Подходит для взрослых игроков, ищущих интригу, драму и нестандартную механику в повествовании.