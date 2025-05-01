WORLD AFTER WAR (18+) 0.107
WORLD AFTER WAR (18+) - Играйте за Джека, молодого ботаника, который внезапно оказывается во главе группы выживших. Перемещайтесь по руинам постапокалиптического мира, раскрывайте секреты и принимайте трудные решения, чтобы сохранить свою группу в живых и в безопасности. Благодаря сотням интерактивных диалогов и динамических событий вы можете определить будущее своей разношерстной команды.
Верните то, что осталось от человечества, в этой захватывающей приключенческой игре и убедитесь, что ваши решения приведут ваших людей в безопасное место. Испытайте напряженные сражения, сложные головоломки и моральные дилеммы, сражаясь со временем, монстрами и другими фракциями за выживание.
v0.107
– Небольшой прогресс в квесте «Party girls don’t get hurt»
– Небольшой прогресс в квесте «My Bro»
– 1 новая сцена NTR — футанари-опция с Мэри в спальне
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Старые версии WORLD AFTER WAR (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.