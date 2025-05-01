Описание

WORLD AFTER WAR (18+) - Играйте за Джека, молодого ботаника, который внезапно оказывается во главе группы выживших. Перемещайтесь по руинам постапокалиптического мира, раскрывайте секреты и принимайте трудные решения, чтобы сохранить свою группу в живых и в безопасности. Благодаря сотням интерактивных диалогов и динамических событий вы можете определить будущее своей разношерстной команды.





Верните то, что осталось от человечества, в этой захватывающей приключенческой игре и убедитесь, что ваши решения приведут ваших людей в безопасное место. Испытайте напряженные сражения, сложные головоломки и моральные дилеммы, сражаясь со временем, монстрами и другими фракциями за выживание.