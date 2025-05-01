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WORLD AFTER WAR (18+)

WORLD AFTER WAR (18+) 0.107

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Версия:
0.107
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 299
Скриншоты
Описание

WORLD AFTER WAR (18+) - Играйте за Джека, молодого ботаника, который внезапно оказывается во главе группы выживших. Перемещайтесь по руинам постапокалиптического мира, раскрывайте секреты и принимайте трудные решения, чтобы сохранить свою группу в живых и в безопасности. Благодаря сотням интерактивных диалогов и динамических событий вы можете определить будущее своей разношерстной команды.


Верните то, что осталось от человечества, в этой захватывающей приключенческой игре и убедитесь, что ваши решения приведут ваших людей в безопасное место. Испытайте напряженные сражения, сложные головоломки и моральные дилеммы, сражаясь со временем, монстрами и другими фракциями за выживание.


Информация о модах

v0.107

– Небольшой прогресс в квесте «Party girls don’t get hurt»
– Небольшой прогресс в квесте «My Bro»
– 1 новая сцена NTR — футанари-опция с Мэри в спальне

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Старые версии WORLD AFTER WAR (18+)
Version 0.88 Version 0.104 Version TG 0.104

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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