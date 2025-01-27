Описание

Sandy Bay (18+) - это проект для взрослой аудитории геймеров, который рассказывает о резких изменениях в планах и жизни молодой девушки. Ее отец получает выгодное предложение работы, что требует семье переезда в другой город. Они оставляют шумный мегаполис и осваиваются в небольшом, но солнечном прибрежном городке.





Эти перемены оказывают сильное влияние на героиню, которая чувствует, что ее представления о будущем нарушены. Она оказывается в отношениях на расстоянии и испытывает недовольство по поводу действий родителей. Игрокам предстоит исследовать и разбираться с этими сложностями в течение повествования.





Sandy Bay предлагает глубокий и эмоциональный опыт, где игроки будут исследовать мир главной героини, взаимодействовать с разнообразными персонажами и принимать решения, которые влияют на исход событий. Путем принятия выборов игроки смогут влиять на развитие сюжета и раскрыть различные аспекты истории. Готовьтесь к захватывающему и эмоциональному путешествию в Sandy Bay, где вы сможете исследовать сложности отношений, принимать важные решения и открыть новые перспективы для героини.