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THE COLLEGE (18+)

THE COLLEGE (18+) 0.65.0

18
3
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Версия:
0.65.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 934
Скриншоты
Описание

THE COLLEGE (18+) - Готовы ли вы следить за захватывающей историей MC, беспокойного молодого человека, который вынужден поступать в женский университет и открывает для себя мир, полный тайн и загадок? В этой истории о взрослении МС оказывается на грани отчаяния, когда он преодолевает трудности, связанные со студенческой жизнью. Со своими новыми одноклассниками и профессорами он учится выживать во враждебной среде и постоять за себя.


Если вы ищете захватывающую историю, полную неожиданностей, драмы и приключений, то «Колледж» идеально вам подойдет! Отправляйтесь в это захватывающее путешествие вместе с MC, чтобы раскрыть скрытые секреты колледжа Баскервиль.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать THE COLLEGE (18+) v0.65.0 MOD APK

Скачать THE COLLEGE (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии THE COLLEGE (18+)
Version 0.54.1 Version 0.56.0 Version 0.58.0 Version 0.60.0 Version 0.63.0 Version TG 0.63.0 Version TG 0.60.0 Version TG 0.58.0 Version TG 0.56.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о THE COLLEGE (18+)


Комментарии (1)
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Areson.Q
Areson.Q 14 марта 2025 21:16
Bustadate publication new version 0.65, 1h ago!
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