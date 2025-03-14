Версия:
0.65.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 934
Описание
THE COLLEGE (18+) - Готовы ли вы следить за захватывающей историей MC, беспокойного молодого человека, который вынужден поступать в женский университет и открывает для себя мир, полный тайн и загадок? В этой истории о взрослении МС оказывается на грани отчаяния, когда он преодолевает трудности, связанные со студенческой жизнью. Со своими новыми одноклассниками и профессорами он учится выживать во враждебной среде и постоять за себя.
Если вы ищете захватывающую историю, полную неожиданностей, драмы и приключений, то «Колледж» идеально вам подойдет! Отправляйтесь в это захватывающее путешествие вместе с MC, чтобы раскрыть скрытые секреты колледжа Баскервиль.
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