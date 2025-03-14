Описание

THE COLLEGE (18+) - Готовы ли вы следить за захватывающей историей MC, беспокойного молодого человека, который вынужден поступать в женский университет и открывает для себя мир, полный тайн и загадок? В этой истории о взрослении МС оказывается на грани отчаяния, когда он преодолевает трудности, связанные со студенческой жизнью. Со своими новыми одноклассниками и профессорами он учится выживать во враждебной среде и постоять за себя.





Если вы ищете захватывающую историю, полную неожиданностей, драмы и приключений, то «Колледж» идеально вам подойдет! Отправляйтесь в это захватывающее путешествие вместе с MC, чтобы раскрыть скрытые секреты колледжа Баскервиль.