Описание

LISA (18+) - визуальный роман-триллер с сильным сюжетом, персонажами, которые вам небезразличны, и концовкой, основанной на вашем выборе. Путешествуйте с Лизой по ее новой жизни, полной поворотов. Станьте частью ее истории и принимайте решения, которые повлияют на результат.





В этом захватывающем приключении вы будете влюбляться в персонажей, строить отношения и принимать непростые решения. Открывайте скрытые секреты, раскрывайте скрытые цели и исследуйте множество концовок, помогая Лизе сделать правильный выбор в ее путешествии по жизни.





Готовы ли вы испытать захватывающий сюжетный опыт в роли Лизы? Встретьтесь с наследником местного преступного клана и отправьтесь в путешествие по самопознанию. Исследуйте запутанную сюжетную линию с несколькими концовками и принимайте трудные решения с судьбоносными последствиями.