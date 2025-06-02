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LISA (18+)

LISA (18+) 3.1.5

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Версия:
3.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 768 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21 467
Скриншоты
Описание

LISA (18+) - визуальный роман-триллер с сильным сюжетом, персонажами, которые вам небезразличны, и концовкой, основанной на вашем выборе. Путешествуйте с Лизой по ее новой жизни, полной поворотов. Станьте частью ее истории и принимайте решения, которые повлияют на результат.


В этом захватывающем приключении вы будете влюбляться в персонажей, строить отношения и принимать непростые решения. Открывайте скрытые секреты, раскрывайте скрытые цели и исследуйте множество концовок, помогая Лизе сделать правильный выбор в ее путешествии по жизни.


Готовы ли вы испытать захватывающий сюжетный опыт в роли Лизы? Встретьтесь с наследником местного преступного клана и отправьтесь в путешествие по самопознанию. Исследуйте запутанную сюжетную линию с несколькими концовками и принимайте трудные решения с судьбоносными последствиями.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать LISA (18+) v3.1.5 MOD APK

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Скачать LISA (18+) 768 Мб Ссылка 2 768 Мб
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Старые версии LISA (18+)
Version 3.0.2 Version 3.0.4 Version 3.0.5 Version TG 3.0.5 Version TG 3.0.4 Version TG 3.0.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о LISA (18+)


Комментарии (1)
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Царь
Царь 18 августа 2024 07:31
Пишут, что не оригинальный продукт компании и предлагают выйти.
+3
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