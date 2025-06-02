LISA (18+) 3.1.5
LISA (18+) - визуальный роман-триллер с сильным сюжетом, персонажами, которые вам небезразличны, и концовкой, основанной на вашем выборе. Путешествуйте с Лизой по ее новой жизни, полной поворотов. Станьте частью ее истории и принимайте решения, которые повлияют на результат.
В этом захватывающем приключении вы будете влюбляться в персонажей, строить отношения и принимать непростые решения. Открывайте скрытые секреты, раскрывайте скрытые цели и исследуйте множество концовок, помогая Лизе сделать правильный выбор в ее путешествии по жизни.
Готовы ли вы испытать захватывающий сюжетный опыт в роли Лизы? Встретьтесь с наследником местного преступного клана и отправьтесь в путешествие по самопознанию. Исследуйте запутанную сюжетную линию с несколькими концовками и принимайте трудные решения с судьбоносными последствиями.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.