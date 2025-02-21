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CURVY MOMENTS (18+)

CURVY MOMENTS (18+) 0.19c

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Версия:
0.19c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 007
Скриншоты
Описание

CURVY MOMENTS (18+) - Вы окунетесь в увлекательный мир моды, воплотите себя в роли талантливого дизайнера, работающего в престижной компании. Однако, призыв сердца ведет вас в непредсказуемое пригородное местечко, где вы решаете осуществить свою мечту - создать собственный бизнес. Вместе со супругой соседа, вы строите свою компанию, приближаясь к вершинам успеха.


Ваш путь будет полон сложностей и соблазнов. Сможете ли вы доминировать над конкурентами, включая вашу прежнюю компанию? Какие решения примете, стоя перед соблазнами, связанными с властью и окружающими женщинами? Ваши выборы определят ваши судьбу и будут иметь последствия для тех, кого вы любите.


Ощутите магию мира моды, где красота переплетается с амбициями, а страсть горит ярче, чем когда-либо. Покажите свой талант, создавая уникальные модели, соревнуйтесь с другими дизайнерами и завоюйте свое место на вершине. Но будьте осторожны, ведь каждое решение может оказать влияние на вашу жизнь и судьбу близких вам людей. Смело прокладывайте свой путь в мире моды и страсти, но помните, что последствия ваших действий могут изменить все, что вы любите. Будьте мудры в своих выборах и стремитесь к успеху, но не забывайте о важности семьи и истинных ценностях, которые важны для вас. Ваша история только начинается, и судьба ожидает вашего решения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать CURVY MOMENTS (18+) v0.19c MOD APK

Скачать CURVY MOMENTS (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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Старые версии CURVY MOMENTS (18+)
Version 0.16 Version 0.17e Version 18e Version TG 18e Version TG 0.17e Version TG 0.16


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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