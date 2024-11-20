Описание

FALLING STARS (18+) - УСИЛИВАЙТЕСЬ и боритесь с непреодолимыми препятствиями, чтобы завоевать МИРОВУЮ КОРОНУ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ в этой динамичной и напряжённой RPG о борьбе от Square Enix! Выйдите на ринг с четырьмя игроками, пока вы и ваша команда борцов соревнуетесь со временем, чтобы доминировать на профессиональной борцовской арене. Испытайте бесспорно уникальную историю, которая разворачивается с каждой победой.





На острове Тогава нет правил и ограничений на то, что можно делать с кольцом и небольшим количеством грязи. Потерпевшие кораблекрушение обладают собственным уникальным и непредсказуемым стилем, которые вместе создают высокооктановое действие в каждом матче. Новые чемпионы будут стоять на вершине каждую неделю, сражаясь друг с другом, пока в конце каждого сезона не останется только один.