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FALLING STARS (18+)

FALLING STARS (18+) 0.8.2

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Версия:
0.8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 119
Скриншоты
Описание

FALLING STARS (18+) - УСИЛИВАЙТЕСЬ и боритесь с непреодолимыми препятствиями, чтобы завоевать МИРОВУЮ КОРОНУ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ в этой динамичной и напряжённой RPG о борьбе от Square Enix! Выйдите на ринг с четырьмя игроками, пока вы и ваша команда борцов соревнуетесь со временем, чтобы доминировать на профессиональной борцовской арене. Испытайте бесспорно уникальную историю, которая разворачивается с каждой победой.


На острове Тогава нет правил и ограничений на то, что можно делать с кольцом и небольшим количеством грязи. Потерпевшие кораблекрушение обладают собственным уникальным и непредсказуемым стилем, которые вместе создают высокооктановое действие в каждом матче. Новые чемпионы будут стоять на вершине каждую неделю, сражаясь друг с другом, пока в конце каждого сезона не останется только один.


Информация о модах

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Скачать FALLING STARS (18+) v0.8.2 MOD APK

Скачать FALLING STARS (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии FALLING STARS (18+)
Version 0.8.1


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