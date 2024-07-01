The Hard Way (18+) - Это история о том, как любовь может изменить вашу жизнь и мир вокруг вас. Это вдохновляющий любовный роман, полный страсти и волшебства, который следует за нашим героем со дня, когда он был захвачен зловещей организацией, до дня, когда он находит любовь.





Этот захватывающий роман отправит вас в путешествие, которое вы не захотите заканчивать. С таинственным сокровищем, которое можно открыть только с помощью правильного ключа, и захватывающей сюжетной линией, эта книга не похожа ни на одну другую, которую вы читали раньше. Прочтите эту историю о настоящей любви и узнайте, что значит быть счастливым.