android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Fixer (18+)
The Fixer (18+)

The Fixer (18+) 0.3.3.21

20
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.3.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 237 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 851
Скриншоты
Описание

Представляем новый тип игры с возмутительным содержанием, простой в освоении историей и несколькими вариантами выбора для игроков. The Fixer — это визуальная новелла, в которой игроки выбирают, что делает главный герой в той или иной ситуации. Вы будете следить за жизнью женщины-наемника, пока она совмещает свою профессию, личную жизнь и семейную жизнь.


Играйте за профессионального наемника и становитесь свидетелем обостряющихся проблем персонажа, который действует против вашей воли. Испытайте острые ощущения, когда увидите, как далеко вы можете заставить Fixer перенаправить ее путь, чтобы предоставить лучшие решения для ваших целевых клиентов. Следуйте новому образу мышления, который поможет вам легко решать проблемы и добиваться успеха, предлагая лучшие решения для ваших целевых клиентов.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Fixer (18+) v0.3.3.21 MOD APK

Скачать The Fixer (18+) 237 Мб Ссылка 2 237 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии The Fixer (18+)
Version 0.3.3.02 Version 0.3.3.02 Version 0.3.3.17 Version TG 0.3.3.17 Version TG 0.3.3.02


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Space Journey X (18+)
Space Journey X (18+)
Version: 1.40.18
Kimberly’s Life (18+)
Kimberly’s Life (18+)
Version: 0.13
Captain Lance (18+)
Captain Lance (18+)
Version: 0.75.4
Lust Academy (18+)
Lust Academy (18+)
Version: S4 v4.4.1d
The Beautiful Game (18+)
The Beautiful Game (18+)
Version: Ch. 1 0.7
Bad Memories (18+)
Bad Memories (18+)
Version: 0.9.1
Whore life (18+)
Whore life (18+)
Version: 0.7
Taking Advantage (18+)
Taking Advantage (18+)
Version: 0.05

Отзывы о The Fixer (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Pashe4kka
Pashe4kka 29 марта 2024 10:32
Есть русский язык?
+5
Ответить