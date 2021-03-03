Описание

Представляем новый тип игры с возмутительным содержанием, простой в освоении историей и несколькими вариантами выбора для игроков. The Fixer — это визуальная новелла, в которой игроки выбирают, что делает главный герой в той или иной ситуации. Вы будете следить за жизнью женщины-наемника, пока она совмещает свою профессию, личную жизнь и семейную жизнь.





Играйте за профессионального наемника и становитесь свидетелем обостряющихся проблем персонажа, который действует против вашей воли. Испытайте острые ощущения, когда увидите, как далеко вы можете заставить Fixer перенаправить ее путь, чтобы предоставить лучшие решения для ваших целевых клиентов. Следуйте новому образу мышления, который поможет вам легко решать проблемы и добиваться успеха, предлагая лучшие решения для ваших целевых клиентов.