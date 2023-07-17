Версия:
4.8.1d
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 645
Описание
Lust Academy (18+) - Добро пожаловать в Кордейл, старейшую академию магии и волшебства в Новом Свете. Здесь вы можете воплотить 18-летнего парня, который начинает свое путешествие в мир, полный волшебства и приключений. Присоединяйтесь к другим ученикам, чтобы научиться овладевать магическими искусствами, открывать древние тайны и заводить новых друзей.
Откройте для себя мир, полный бесконечных возможностей, вместе с Cordale. Научитесь произносить заклинания, варить зелья и даже летать на метле! С каждым испытанием приходят знания, которые помогут вам стать сильнее в своих магических способностях.
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