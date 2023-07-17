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Lust Academy (18+)

Lust Academy (18+) 4.8.1d

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Версия:
4.8.1d
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 645
Скриншоты
Описание

Lust Academy (18+) - Добро пожаловать в Кордейл, старейшую академию магии и волшебства в Новом Свете. Здесь вы можете воплотить 18-летнего парня, который начинает свое путешествие в мир, полный волшебства и приключений. Присоединяйтесь к другим ученикам, чтобы научиться овладевать магическими искусствами, открывать древние тайны и заводить новых друзей.


Откройте для себя мир, полный бесконечных возможностей, вместе с Cordale. Научитесь произносить заклинания, варить зелья и даже летать на метле! С каждым испытанием приходят знания, которые помогут вам стать сильнее в своих магических способностях.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lust Academy (18+) v4.8.1d MOD APK

Скачать Lust Academy (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
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Старые версии Lust Academy (18+)
Version 4.2.1 Version 4.3.1 Version S4 v4.4.1d Version S4 v4.5.1d Version S4 v4.6.1d Version TG S4 v4.6.1d Version TG S4 v4.5.1d Version TG S4 v4.4.1d Version TG 4.3.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Lust Academy (18+)


Комментарии (3)
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Baloomba
Baloomba 30 июля 2023 04:28
Lensifal,
Извиняюсь зря быканул. Увидел в названии файла rus и подумал что версия на русском.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 июля 2023 14:51
Baloomba,
мы не писали этого :(
+2
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Baloomba
Baloomba 17 июля 2023 14:16
Мы напишем что версия русская, но выложим английскую 😐
0
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