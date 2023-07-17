Описание

Lust Academy (18+) - Добро пожаловать в Кордейл, старейшую академию магии и волшебства в Новом Свете. Здесь вы можете воплотить 18-летнего парня, который начинает свое путешествие в мир, полный волшебства и приключений. Присоединяйтесь к другим ученикам, чтобы научиться овладевать магическими искусствами, открывать древние тайны и заводить новых друзей.





Откройте для себя мир, полный бесконечных возможностей, вместе с Cordale. Научитесь произносить заклинания, варить зелья и даже летать на метле! С каждым испытанием приходят знания, которые помогут вам стать сильнее в своих магических способностях.