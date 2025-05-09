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WICKED ROUGE REFINE (18+)

WICKED ROUGE REFINE (18+) 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 398
Скриншоты
Описание

WICKED ROUGE REFINE (18+) - Представляем новую версию игры, созданную в сотрудничестве между мной и EvilFuzzy. Испытайте захватывающее начало захватывающего приключения, поскольку мы переработали вступительную часть игры, чтобы вы могли почувствовать, что еще впереди. Приготовьтесь к еще лучшему игровому опыту с уникальным дизайном каждого уровня.


Поднимите свои игровые возможности на совершенно новый уровень с этим последним обновлением. Наслаждайтесь захватывающими испытаниями и бесконечными развлечениями по мере прохождения уровней в этой обновленной версии игры. Открывайте безграничные возможности и открывайте скрытые сюрпризы на каждом этапе пути!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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