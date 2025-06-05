Описание

Temptation at Sunset Cove — это озвученный визуальный роман для взрослых, в котором ты проведёшь с главным героем Итоном насыщенную событиями неделю на уединённом острове. История начинается с долгожданной встречи с Лили — девушкой, с которой его связывали только цифровые переписки. Теперь они вместе на курорте, где каждый день приносит эмоции, сомнения и новые испытания для их чувств.





Тебе предстоит управлять выборами Итана: от романтических решений до моральных дилемм, где на кону — доверие и страсть. Эротические сцены, возможность влиять на исход и живой, диалоговый геймплей делают прохождение динамичным и напряжённым. Какую роль сыграет ревность? Погаснут ли старые чувства — или вспыхнут с новой силой? Всё зависит от тебя.