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Temptation at Sunset Cove (18+)

Temptation at Sunset Cove (18+) Demo

Тропический курорт, старая любовь и выбор, который изменит всё
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 437 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Temptation at Sunset Cove — это озвученный визуальный роман для взрослых, в котором ты проведёшь с главным героем Итоном насыщенную событиями неделю на уединённом острове. История начинается с долгожданной встречи с Лили — девушкой, с которой его связывали только цифровые переписки. Теперь они вместе на курорте, где каждый день приносит эмоции, сомнения и новые испытания для их чувств.


Тебе предстоит управлять выборами Итана: от романтических решений до моральных дилемм, где на кону — доверие и страсть. Эротические сцены, возможность влиять на исход и живой, диалоговый геймплей делают прохождение динамичным и напряжённым. Какую роль сыграет ревность? Погаснут ли старые чувства — или вспыхнут с новой силой? Всё зависит от тебя.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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