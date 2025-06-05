Temptation at Sunset Cove (18+) Demo
Тропический курорт, старая любовь и выбор, который изменит всё
Temptation at Sunset Cove — это озвученный визуальный роман для взрослых, в котором ты проведёшь с главным героем Итоном насыщенную событиями неделю на уединённом острове. История начинается с долгожданной встречи с Лили — девушкой, с которой его связывали только цифровые переписки. Теперь они вместе на курорте, где каждый день приносит эмоции, сомнения и новые испытания для их чувств.
Тебе предстоит управлять выборами Итана: от романтических решений до моральных дилемм, где на кону — доверие и страсть. Эротические сцены, возможность влиять на исход и живой, диалоговый геймплей делают прохождение динамичным и напряжённым. Какую роль сыграет ревность? Погаснут ли старые чувства — или вспыхнут с новой силой? Всё зависит от тебя.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.