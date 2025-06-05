NTR in Mind (18+) 0.0.3
Сообщения, сомнения и выбор — история, где отношения рушатся по кусочкам
NTR in Mind — это визуальная новелла в формате симулятора мессенджера, где ты играешь за мужа, наблюдающего, как в реальном времени меняются отношения с его женой. Основная игровая петля — чтение переписок, принятие решений и анализ намёков на то, что происходит вне экрана. Каждый выбор влияет на то, как быстро рушится доверие — или сохраняется.
В игре реализованы разветвлённые сюжетные ветки, отражающие разные сценарии и потенциальные интриги: от офисной симпатии до случайных знакомств в приложениях. Влияние оказывают побочные персонажи, тексты, твоя тактика общения — всё это формирует личность героини и её действия. Несколько финалов, в том числе с элементами примирения или полной деградации отношений, делают историю психологически напряжённой и глубоко персонализированной.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.