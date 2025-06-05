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NTR in Mind (18+)

NTR in Mind (18+) 0.0.3

Сообщения, сомнения и выбор — история, где отношения рушатся по кусочкам
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Версия:
0.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
151
Скриншоты
Описание

NTR in Mind — это визуальная новелла в формате симулятора мессенджера, где ты играешь за мужа, наблюдающего, как в реальном времени меняются отношения с его женой. Основная игровая петля — чтение переписок, принятие решений и анализ намёков на то, что происходит вне экрана. Каждый выбор влияет на то, как быстро рушится доверие — или сохраняется.


В игре реализованы разветвлённые сюжетные ветки, отражающие разные сценарии и потенциальные интриги: от офисной симпатии до случайных знакомств в приложениях. Влияние оказывают побочные персонажи, тексты, твоя тактика общения — всё это формирует личность героини и её действия. Несколько финалов, в том числе с элементами примирения или полной деградации отношений, делают историю психологически напряжённой и глубоко персонализированной.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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