Описание

NTR in Mind — это визуальная новелла в формате симулятора мессенджера, где ты играешь за мужа, наблюдающего, как в реальном времени меняются отношения с его женой. Основная игровая петля — чтение переписок, принятие решений и анализ намёков на то, что происходит вне экрана. Каждый выбор влияет на то, как быстро рушится доверие — или сохраняется.





В игре реализованы разветвлённые сюжетные ветки, отражающие разные сценарии и потенциальные интриги: от офисной симпатии до случайных знакомств в приложениях. Влияние оказывают побочные персонажи, тексты, твоя тактика общения — всё это формирует личность героини и её действия. Несколько финалов, в том числе с элементами примирения или полной деградации отношений, делают историю психологически напряжённой и глубоко персонализированной.