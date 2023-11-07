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Callisto-X (18+)

Callisto-X (18+) 0.75

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.75
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 913

Во вселенной, где звезды и планеты переплетаются с опасностями и возможностями, игра "Callisto-X" предоставляет игрокам новый слой приключений, которые раскрываются на фоне уже знакомого мира от Xavster_Gaming. Эта игра приглашает вас вновь проникнуться атмосферой исследования, торговли и выживания в беспредельном космосе.


В "Callisto-X" вы вернетесь к персонажу, которого многие уже полюбили – бывшему военному офицеру, решившему изменить свою жизнь и стать космическим барахольщиком. Ваши дни теперь наполнены рисками и надеждами, погонями и открытиями. В этой версии игры игроки столкнутся с новыми задачами и испытаниями, которые потребуют от них не только умений, но и стратегического мышления.


Конечно, сюжет не ограничивается лишь новыми задачами. Создатели "Callisto-X" уделили особое внимание развитию истории. Встречайте старых друзей и заводите новых союзников, принимайтесь за решение сложных дилемм и выберите свой путь в этой неизведанной вселенной.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Callisto-X (18+) 0.75 взлом

Скачать Callisto-X (18+)
1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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