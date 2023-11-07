Во вселенной, где звезды и планеты переплетаются с опасностями и возможностями, игра "Callisto-X" предоставляет игрокам новый слой приключений, которые раскрываются на фоне уже знакомого мира от Xavster_Gaming. Эта игра приглашает вас вновь проникнуться атмосферой исследования, торговли и выживания в беспредельном космосе.





В "Callisto-X" вы вернетесь к персонажу, которого многие уже полюбили – бывшему военному офицеру, решившему изменить свою жизнь и стать космическим барахольщиком. Ваши дни теперь наполнены рисками и надеждами, погонями и открытиями. В этой версии игры игроки столкнутся с новыми задачами и испытаниями, которые потребуют от них не только умений, но и стратегического мышления.





Конечно, сюжет не ограничивается лишь новыми задачами. Создатели "Callisto-X" уделили особое внимание развитию истории. Встречайте старых друзей и заводите новых союзников, принимайтесь за решение сложных дилемм и выберите свой путь в этой неизведанной вселенной.