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Life in Rio (18+)

Life in Rio (18+) 0.7.2

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Версия:
0.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 712 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 847
Скриншоты
Описание

Life in Rio - это интерактивный визуальный роман, где вы воплощаете роль Эльзы, молодой женщины из Рио-де-Жанейро. Эльза воспитывалась с установкой на воздержанность и добродетель, но в один момент ее жизни она сталкивается с событиями, которые ставят под вопрос ее прежние убеждения.


Игра предоставляет вам возможность принимать решения, которые будут влиять на судьбу Эльзы. Вы можете выбрать, будете ли вы следовать традиционным ценностям и удерживаться от "нечистых" поступков до брака, или пойдете по другому пути и погрузитесь в мир соблазна и разврата. Игра предлагает вам море выборов и альтернативных путей, которые приведут к разным концовкам и событиям в жизни Эльзы. Ваша роль в этой истории заключается в том, чтобы решать, какие действия предпринимать и какие решения принимать.


Life in Rio предоставляет игрокам уникальную возможность исследовать разные аспекты жизни Эльзы и принимать решения, которые будут влиять на исход сюжета. Готовы ли вы пройти через это увлекательное приключение в Рио-де-Жанейро и решать моральные дилеммы вместе с Эльзой?


Информация о модах

Версия 0.7.2

Это обновление возвращает старые сцены, которые были переработаны с нуля:

– Эльза в тёмном переулке
– Эльза и Франциско
– Эльза и Франциско 2
– Сцена в кино
– Эльза и Энтони

Все эти сцены были изначально созданы до появления видеокарты, и теперь, благодаря вашей поддержке, автор смог улучшить их качество.

Также: сцена с Артуром и Моникой была удалена в соответствии с правилами контента. В будущем её заменит новая сцена.

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Старые версии Life in Rio (18+)
Version TG 0.53

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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