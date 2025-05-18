Life in Rio (18+) 0.7.2
Life in Rio - это интерактивный визуальный роман, где вы воплощаете роль Эльзы, молодой женщины из Рио-де-Жанейро. Эльза воспитывалась с установкой на воздержанность и добродетель, но в один момент ее жизни она сталкивается с событиями, которые ставят под вопрос ее прежние убеждения.
Игра предоставляет вам возможность принимать решения, которые будут влиять на судьбу Эльзы. Вы можете выбрать, будете ли вы следовать традиционным ценностям и удерживаться от "нечистых" поступков до брака, или пойдете по другому пути и погрузитесь в мир соблазна и разврата. Игра предлагает вам море выборов и альтернативных путей, которые приведут к разным концовкам и событиям в жизни Эльзы. Ваша роль в этой истории заключается в том, чтобы решать, какие действия предпринимать и какие решения принимать.
Life in Rio предоставляет игрокам уникальную возможность исследовать разные аспекты жизни Эльзы и принимать решения, которые будут влиять на исход сюжета. Готовы ли вы пройти через это увлекательное приключение в Рио-де-Жанейро и решать моральные дилеммы вместе с Эльзой?
Версия 0.7.2
Это обновление возвращает старые сцены, которые были переработаны с нуля:
– Эльза в тёмном переулке
– Эльза и Франциско
– Эльза и Франциско 2
– Сцена в кино
– Эльза и Энтони
Все эти сцены были изначально созданы до появления видеокарты, и теперь, благодаря вашей поддержке, автор смог улучшить их качество.
Также: сцена с Артуром и Моникой была удалена в соответствии с правилами контента. В будущем её заменит новая сцена.
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Старые версии Life in Rio (18+)
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Внимание▶
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