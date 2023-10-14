Описание

Unexpected Consequences - это история о второкурснике Университета Оушен-Сити, который пережил трагическое прошлое. События разворачиваются три года после несчастного случая с близким другом, за которым последовала утрата ваших родителей. Ваша жизнь начинает меняться, когда в нее вступают две молодые женщины, и это запускает цепочку событий, которые приводят к воссоединению с вашей первой любовью и раскрытию правды о событиях, произошедших много лет назад.





Эта история обещает увлекательные повороты сюжета и возможность раскрывать тайны прошлого персонажей. Игроки будут следить за развитием отношений, принимать решения, которые влияют на ход сюжета, и исследовать важные темы, связанные с любовью, потерей и прощением. "Unexpected Consequences" предлагает уникальное игровое переживание, где романтика и драма сочетаются в захватывающей истории.