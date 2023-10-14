MMA Life Simulator - Это захватывающая история о страстном желании мести и поиске истины. Главный герой, сын бойца, потерявшегося после встречи с Саготом, решает посвятить свою жизнь тренировкам и подготовке к бою. Ему приходится пройти долгий и трудный путь, обучаясь у чемпиона ММА мастера Б. Ли в течение десяти лет.





С каждым годом он оттачивает свои навыки и разрабатывает свой собственный стиль боя, готовясь к встрече с Саготом. Его горячее желание мести и узнать судьбу своего отца становятся его двигателем вперед.





Однако в этой истории есть загадки и тайны, включая недостаточно информации о самом Саготе и его дочери Марии. Главный герой сталкивается с безжалостным миром ММА и боев в клетке, и его решение и детерминированность становятся ключом к достижению его цели.