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MMA Life Simulator (18+)

MMA Life Simulator (18+) 0.1.5

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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 755

MMA Life Simulator - Это захватывающая история о страстном желании мести и поиске истины. Главный герой, сын бойца, потерявшегося после встречи с Саготом, решает посвятить свою жизнь тренировкам и подготовке к бою. Ему приходится пройти долгий и трудный путь, обучаясь у чемпиона ММА мастера Б. Ли в течение десяти лет.


С каждым годом он оттачивает свои навыки и разрабатывает свой собственный стиль боя, готовясь к встрече с Саготом. Его горячее желание мести и узнать судьбу своего отца становятся его двигателем вперед.


Однако в этой истории есть загадки и тайны, включая недостаточно информации о самом Саготе и его дочери Марии. Главный герой сталкивается с безжалостным миром ММА и боев в клетке, и его решение и детерминированность становятся ключом к достижению его цели.


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Скачать MMA Life Simulator (18+) 0.1.5 взлом

Скачать MMA Life Simulator (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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