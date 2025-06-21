Kandy Grant Hotel! (18+) 20250619
Пуля прошлого, роскошь настоящего: любовь и синдикат в стенах отеля
Kandy Grant Hotel! рассказывает о бывшем киллере, потерявшем память после сорванного заказа на владелицу фешенебельного курорта Дебору Грант. Проснувшись среди люстр и мраморных холлов, он принимает новую роль – швейцара, бармена, а порой и ночного спасателя капризных постояльцев. Налаживая быт, он учится улыбаться гостям, делить смены с шеф-консьержем-перфекционистом и тайно репетировать джаз с певицей из лобби-бара. Между подносами шампанского и сигилами на старых шрамах зарождаются чувства, которые могут переродить его окончательно – если прошлое позволит.
Но грехи не забывают адрес. Тот же преступный синдикат, что когда-то платил за кровь, теперь нацелился на бриллиантовый фасад отеля, требуя доли или руин. Знания о тайных лифтах, проходах сквозь прачечную и улыбках за стойкой превращаются в оружие: герой собирает команду из прежних коллег, кулинаров и охранников, чтобы устроить элегантную оборону. Каждое решение балансирует между восстановленной человечностью и призраком профессионального хладнокровия — ведь только выбрав, кем он станет на самом деле, он сможет спасти новый дом и отвоевать право на любовь среди бархата и пуль.
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