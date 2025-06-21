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Kandy Grant Hotel! (18+)

Kandy Grant Hotel! (18+) 20250619

Пуля прошлого, роскошь настоящего: любовь и синдикат в стенах отеля
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Версия:
20250619
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 429 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108
Скриншоты
Описание

Kandy Grant Hotel! рассказывает о бывшем киллере, потерявшем память после сорванного заказа на владелицу фешенебельного курорта Дебору Грант. Проснувшись среди люстр и мраморных холлов, он принимает новую роль – швейцара, бармена, а порой и ночного спасателя капризных постояльцев. Налаживая быт, он учится улыбаться гостям, делить смены с шеф-консьержем-перфекционистом и тайно репетировать джаз с певицей из лобби-бара. Между подносами шампанского и сигилами на старых шрамах зарождаются чувства, которые могут переродить его окончательно – если прошлое позволит.


Но грехи не забывают адрес. Тот же преступный синдикат, что когда-то платил за кровь, теперь нацелился на бриллиантовый фасад отеля, требуя доли или руин. Знания о тайных лифтах, проходах сквозь прачечную и улыбках за стойкой превращаются в оружие: герой собирает команду из прежних коллег, кулинаров и охранников, чтобы устроить элегантную оборону. Каждое решение балансирует между восстановленной человечностью и призраком профессионального хладнокровия — ведь только выбрав, кем он станет на самом деле, он сможет спасти новый дом и отвоевать право на любовь среди бархата и пуль.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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