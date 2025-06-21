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NTR Tales – Adventurer Corruption (18+)

NTR Tales – Adventurer Corruption (18+) 0.3

Два героя: спасай свет и соблазняй тьму в загадочной долине Вейлбриджа
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

NTR Tales – Adventurer Corruption — в этой истории ты шагаешь из тихой деревни в шумный Вейлбридж вместе с Кэлумом и Арией, мечтающими о славе. Исследуй руины, бросай костяные проверки и решай, укреплять ли в товарище луч света или позволить спящей тьме прошептать соблазн. Каждые пять минут тебя ждут тайник с артефактом, руна-ловушка, пьяный наёмник, требующий ответа сталью или словом. Но за витринами лавок уже мигают ставки богов, напоминая: даже мелкая покупка может изменить ход великой божественной игры.


Развивай способности, вливая опыт в дерево магии или боёвки, покупай редкие перчатки у гномов-ювелиров и наблюдай, как выборы меняют отношения в группе. Ветвящийся сюжет ведёт к четырём финалам: святой паладин, падший соблазнитель, раскаявшийся путник или властелин тьмы с Арией-королевой. Переигрывай, чтобы открыть 30 скрытых сцен, собрать коллекцию демонических артефактов и проверить, выдержит ли дружба удар судьбы. Твоя рука на кубике решит, кто станет истинным чемпионом вечной ставки.


Информация о модах

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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