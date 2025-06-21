Описание

NTR Tales – Adventurer Corruption — в этой истории ты шагаешь из тихой деревни в шумный Вейлбридж вместе с Кэлумом и Арией, мечтающими о славе. Исследуй руины, бросай костяные проверки и решай, укреплять ли в товарище луч света или позволить спящей тьме прошептать соблазн. Каждые пять минут тебя ждут тайник с артефактом, руна-ловушка, пьяный наёмник, требующий ответа сталью или словом. Но за витринами лавок уже мигают ставки богов, напоминая: даже мелкая покупка может изменить ход великой божественной игры.





Развивай способности, вливая опыт в дерево магии или боёвки, покупай редкие перчатки у гномов-ювелиров и наблюдай, как выборы меняют отношения в группе. Ветвящийся сюжет ведёт к четырём финалам: святой паладин, падший соблазнитель, раскаявшийся путник или властелин тьмы с Арией-королевой. Переигрывай, чтобы открыть 30 скрытых сцен, собрать коллекцию демонических артефактов и проверить, выдержит ли дружба удар судьбы. Твоя рука на кубике решит, кто станет истинным чемпионом вечной ставки.