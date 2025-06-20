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Mythic Desires (18+)

Mythic Desires (18+) 0.1

Миров много, желание одно: открой кофейню для людей… и тех, кто скрывается в легендах
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 579 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Скриншоты
Описание

Mythic Desires приглашает тебя взглянуть на жизнь двадцатипятилетнего Эрика, владельца уютной кофейни, где каждое утро пахнет карамелью и свежей выпечкой. Обычный день рушится, когда за барной стойкой появляются гостьи, чьи улыбки хранят тайны древних мифов: художница с тенью феникса, астроном-ночница, что слышит шёпот звёзд, и сдержанная юристка, чьё зеркало отражает рога полускрытого сатира. Через цепочку выборов ты ведёшь Эрика от дружеского обмена рецептами к откровениям о множественности миров, где у каждого существа — своё заклинание, страхи и желание быть понятым. Каждая сценка раскрывает новые грани героя: то он спасает гостью от странного наваждения, то случайно открывает портал на подсобном складе, превращая кофейню в перекрёсток легенд и повседневности.


История строится на нелинейной структуре: выпекаешь имбирные круассаны для богини урожая — получаешь ответвление «Осенний карнавал»; соглашаешься дать приют бродяжке-авроре — открываешь путь к подсюжету «Мелодия северного сияния». Реплики и решения влияют на баланс «Человечность / Мифичность», от которого зависят финалы: Эрик может стать хранителем портала, вернуться к тихой жизни за кофемашиной или, рискуя всем, мостом между мирами. Вместо откровенной взрослой тематики игра делает акцент на доверии, самооткрытии и тонком юморе, а романтика проявляется через символические жесты и взаимные жертвы. Всё, что покажут эти гостьи, — лишь напоминание: иногда самые невероятные чудеса прячутся за кружкой латте с идеальной пенкой.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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