Mythic Desires (18+) 0.1
Миров много, желание одно: открой кофейню для людей… и тех, кто скрывается в легендах
Mythic Desires приглашает тебя взглянуть на жизнь двадцатипятилетнего Эрика, владельца уютной кофейни, где каждое утро пахнет карамелью и свежей выпечкой. Обычный день рушится, когда за барной стойкой появляются гостьи, чьи улыбки хранят тайны древних мифов: художница с тенью феникса, астроном-ночница, что слышит шёпот звёзд, и сдержанная юристка, чьё зеркало отражает рога полускрытого сатира. Через цепочку выборов ты ведёшь Эрика от дружеского обмена рецептами к откровениям о множественности миров, где у каждого существа — своё заклинание, страхи и желание быть понятым. Каждая сценка раскрывает новые грани героя: то он спасает гостью от странного наваждения, то случайно открывает портал на подсобном складе, превращая кофейню в перекрёсток легенд и повседневности.
История строится на нелинейной структуре: выпекаешь имбирные круассаны для богини урожая — получаешь ответвление «Осенний карнавал»; соглашаешься дать приют бродяжке-авроре — открываешь путь к подсюжету «Мелодия северного сияния». Реплики и решения влияют на баланс «Человечность / Мифичность», от которого зависят финалы: Эрик может стать хранителем портала, вернуться к тихой жизни за кофемашиной или, рискуя всем, мостом между мирами. Вместо откровенной взрослой тематики игра делает акцент на доверии, самооткрытии и тонком юморе, а романтика проявляется через символические жесты и взаимные жертвы. Всё, что покажут эти гостьи, — лишь напоминание: иногда самые невероятные чудеса прячутся за кружкой латте с идеальной пенкой.
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