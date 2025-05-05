Описание

Stranded Dick — это визуальная новелла для игроков, достигших восемнадцатилетнего возраста. Им предлагается история юноши, который вместе с бывшими одноклассниками решил отметить окончание школьного обучения, отправившись в морскую прогулку на яхте. Вспыхнул пожар, который так и не потушили, и случилась трагедия. Выживших в этом жестоком пожаре, в том числе девушку и старика, спасли из моря капитан яхты и два потерпевших кораблекрушение матроса. Этот контент основан только на игровом процессе игры.





Мощный опыт для игроков, интересующихся историей человечества и его развитием. Он направлен на то, чтобы дать представление о социальной истории человечества со многих точек зрения, таких как наука и технологии, наше здоровье и безопасность, политика и проблемы общества и т. д.