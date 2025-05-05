Stranded Dick (18+) 0.15
Stranded Dick — это визуальная новелла для игроков, достигших восемнадцатилетнего возраста. Им предлагается история юноши, который вместе с бывшими одноклассниками решил отметить окончание школьного обучения, отправившись в морскую прогулку на яхте. Вспыхнул пожар, который так и не потушили, и случилась трагедия. Выживших в этом жестоком пожаре, в том числе девушку и старика, спасли из моря капитан яхты и два потерпевших кораблекрушение матроса. Этот контент основан только на игровом процессе игры.
Мощный опыт для игроков, интересующихся историей человечества и его развитием. Он направлен на то, чтобы дать представление о социальной истории человечества со многих точек зрения, таких как наука и технологии, наше здоровье и безопасность, политика и проблемы общества и т. д.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.