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Stranded Dick (18+)

Stranded Dick (18+) 0.15

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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 038
Скриншоты
Описание

Stranded Dick — это визуальная новелла для игроков, достигших восемнадцатилетнего возраста. Им предлагается история юноши, который вместе с бывшими одноклассниками решил отметить окончание школьного обучения, отправившись в морскую прогулку на яхте. Вспыхнул пожар, который так и не потушили, и случилась трагедия. Выживших в этом жестоком пожаре, в том числе девушку и старика, спасли из моря капитан яхты и два потерпевших кораблекрушение матроса. Этот контент основан только на игровом процессе игры.


Мощный опыт для игроков, интересующихся историей человечества и его развитием. Он направлен на то, чтобы дать представление о социальной истории человечества со многих точек зрения, таких как наука и технологии, наше здоровье и безопасность, политика и проблемы общества и т. д.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Stranded Dick (18+)


Комментарии (1)
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Like
Like 28 января 2023 14:41
v012 нет русского
0
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