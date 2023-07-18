Bad Bobby Saga:Dark Path (18+) 0.15.49
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15.49
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 534 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
56
Комментарии:
7
Просмотров:
84 308
Bad Bobby Saga:Dark Path (18+) - В игре рассказывается о молодом человеке, который живет в большом доме со своей мамой и сестрами. У него есть секрет, и никто его не знает. Он считает себя частью избранных, как и его мать, но она не… Игра про старика, который живет в большом доме со своей семьей. Однажды он получает приказ из королевства переехать в другую страну. Время его жизни закончилось, и все, что от него осталось, это воспоминания и сожаления о прошлой жизни.
История закончится так же, как и началась. Вы станете свидетелем нескольких реинкарнаций, отражающих момент смерти вашего персонажа.
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